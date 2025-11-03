Secondo alcune indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe valutando con grande attenzione la situazione legata a Gabriel Jesus. Ai box per un infortunio al ginocchio fino alla fine di dicembre, l'attaccante dell'Arsenal potrebbe rappresentare una valida alternativa in un attacco che rischia di rimanere orfano a fine campionato di Dusan Vlahovic e dove Lois Openda e Jonathan David devono ancora convincere.

Perché la Juventus pensa a Gabriel Jesus

Tra qualche settimana, la società bianconera potrebbe trovarsi di fronte a un bivio cruciale che riguarda appunto il proprio reparto offensivo.

Da un lato, i possibili dubbi di società e Luciano Spalletti su Openda e David, dall'altro, l’incerta situazione contrattuale legata Vlahovic e il concreto rischio di perdere l’attaccante serbo a parametro zero al termine della stagione in corso.

Scenario in cui il profilo di Gabriel Jesus emergerebbe come un nome di assoluto spessore. Inoltre, il club londinese starebbe già valutando la sua cessione e avrebbe già fissato un prezzo in 25 milioni di sterline. Cifra che però potrebbe essere vista al ribasso visto la scadenza del contratto fissata a giugno 2027. Resterebbe però da valutare la concorrenza di alcuni club di Premier League e pare anche del Milan.

Gabriel Jesus: come giocherebbe con Spalletti

Giocatore versatile, abituato ai grandi palcoscenici e con un'esperienza internazionale consolidata, il brasiliano sarebbe il profilo ideale per l'attacco bianconero. Infatti, l’eventuale innesto di Gabriel Jesus nella rosa bianconera, garantirebbe a Luciano Spalletti una vasta gamma di soluzioni tattiche.

Questo perché l’attuale attaccante dell’Arsenal può giocare sia da prima punta che da esterno sinistro e destro. Duttilità tattica che si sposerebbe alla perfezione con le idee del tecnico toscano pronto a schierare Gabriel Jesus sia come "falso nueve" in un ipotetico 4-3-3 con al fianco Kenan Yildiz e Francisco Conceição, oppure come esterno di supporto all’attaccante centrale o come punta in un 4-2-3-1.

Posizione, quest'ultima, che permetterebbe al giocatore di creare spazi adeguati per gli inserimenti dei trequartisti.

La carriera di Gabriel Jesus

Nato il 3 aprile 1997 a San Paolo del Brasile, l'attaccante dell’Arsenal vanta già un’ottima carriera iniziata tra le file del Palmeiras, club con il quale ha collezionato 83 presenze e segnato 28 gol.

Approdato al Manchester City di Pep Guardiola nel 2017, con i Citizens, Gabriel Jesus ha disputato 236 partite, realizzando 95 reti e 45 assist, contribuendo in modo determinante alla conquista di 4 Premier League. Passato all'Arsenal nel 2022, Gabriel Jesus vanta 64 presenze e 19 gol con la Seleção.