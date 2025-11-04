In casa Juventus, il mercato di gennaio potrebbe riservare qualche sorpresa. Infatti, la dirigenza bianconera starebbe sempre valutando con attenzione il profilo di Morten Hjulmand, mediano e capitano dello Sporting Lisbona. Il centrocampista danese, ex Lecce, piace per caratteristiche tecniche e tattiche e rappresenterebbe il rinforzo ideale per il reparto centrale agli ordini di Luciano Spalletti.

Perché Hjulmand sarebbe l’innesto ideale per Spalletti

Con pochi palloni giocabili per la trequarti offensiva e poca qualità nel mezzo, la necessità d’inserire nella propria rosa un centrocampista di alto livello è diventata ormai una priorità assoluta per la Juventus in vista della finestra invernale di calciomercato.

Infatti, in un centrocampo dove Khéphren Thuram, Manuel Locatelli e Weston Mckennie garantiscono ottime caratteristiche fisiche e tattiche, Hjulmand fornirebbe geometrie e verticalizzazioni utili a completare il reparto a disposizione di Luciano Spalletti.

Inoltre, le capacità d’impostazione e gestione della palla, unite all’ottima intelligenza tattica, farebbero di Hjulmand un profilo in grado di alzare notevolmente il livello qualitativo della mediana bianconera.

Come giocherebbe Hjulmand con Spalletti

L'eventuale inserimento di Hjulmand nell'undici titolare della Juve aprirebbe scenari tattici molto interessanti per il nuovo tecnico bianconero. Con Spalletti che sembra orientato al 4-3-3, il danese andrebbe a posizionarsi naturalmente come vertice basso, mettendo al servizio della squadra le sue doti da frangiflutti davanti alla difesa, la sua visione di gioco e dettando all’occorrenza anche i tempi della manovra.

Allo stesso tempo, Hjulmand si integrerebbe perfettamente anche in un centrocampo a quattro, dove, grazie alle doti d’incursore, garantirebbe maggiori inserimenti offensivi, rendendo così il centrocampo della Juventus più solido e imprevedibile.

Per Hjulmand servono 50 milioni di euro

L'ostacolo principale per l'eventuale arrivo di Hjulmand alla Juve sono le richieste economiche dello Sporting Lisbona, con il club portoghese si è tutelato con una clausola rescissoria monstre, fissata a ben 80 milioni di euro.

Tuttavia, in ottica calciomercato invernale le cifre potrebbero ammorbidirsi. Infatti, secondo alcune indiscrezioni, lo Sporting potrebbe accontentarsi di un'offerta più vicina ai 50 milioni di euro.

Una somma comunque significativa per il bilancio dei bianconeri, i quali potrebbero tentare di limare diversi milioni di euro inserendo contropartite tecniche gradite allo Sporting nel possibile affare.