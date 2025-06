La notizia della firma del contratto che legherà Cristian Chivu all'Inter per i prossimi due anni ha scatenato la discussione sul web. Tantissimi tifosi nerazzurri hanno manifestato la propria perplessità nei confronti di una scelta ritenuta azzardata. Secondo molti, il rumeno non avrebbe l'esperienza necessaria per guidare una grande squadra come quella nerazzurra.

Cristian Chivu firma un biennale con l'Inter

Dopo la separazione lampo da Simone Inzaghi, l’Inter ha scelto ufficialmente Cristian Chivu come guida tecnica della squadra nerazzurra per le prossime due stagioni.

Una decisione che, pur nel solco della continuità interna e del legame con la storia recente del club, sta generando un acceso dibattito tra i tifosi nerazzurri.

La scelta dell’ex difensore rumeno, protagonista del Triplete 2010 e allenatore delle giovanili nerazzurre negli ultimi anni, viene letta da alcuni come un segnale di fiducia verso un progetto più identitario e sostenibile.

Ma sui social e nei gruppi di tifosi il sentimento dominante sembra essere quello dello scetticismo. In molti fanno notare che l’esperienza di Chivu nel calcio dei “grandi” è ancora ridotta, con l’unico passaggio in Serie A rappresentato da un breve periodo sulla panchina del Parma, senza particolari risultati né continuità.

È vero, il tecnico rumeno è riuscito a salvare la compagine emiliana praticamente all'ultima giornata, imponendosi con un rocambolesco 2-3 sul campo dell'Atalanta.

Ma le pressioni derivanti da una piazza come quella nerazzurra, specie dopo una stagione conclusa senza titoli, potrebbero essere enormi per Chivu.

Inter, tra i tifosi nerazzurri prevale la preoccupazione: 'Mettere Chivu sulla panchina vuol dire ridimensionarsi'

Come già accennato, la firma in calce di Cristian Chivu sul contratto che lo legherà per i prossimi 2 anni all'Inter ha destato una certa preoccupazione fra i tifosi nerazzurri. Sul web si possono leggere messaggi come questo: "Ormai hanno gettato la spugna, mettere Chivu in panchina significa ridimensionarsi" o come questo: "La società sapeva da tempo di Inzaghi, ma si è fatta trovare impreparata".

C'è poi chi sui social approfondisce le ragioni per le quali l'Inter avrebbe dovuto puntare su un altro tecnico: "Personalmente sono abbastanza deluso da come è stata gestita tutta questa situazione e dalla scelta dell'allenatore. Nulla contro Chivu ma se non si può ambire ad allenatori top c'era gente disponibile comunque più preparata ed esperta. Ad esempio Pioli, Conceicao, Motta, Juric e persino Palladino".