La Juventus lavora sul fronte calciomercato con l'obiettivo di rinforzare la retroguardia.

Con l'intento di proseguire la politica di ringiovanimento della squadra, Pietro Comuzzo della Fiorentina (classe 2005) e Giovanni Leoni (classe 2006) del Parma sarebbero tra i profili maggiormente attenzionati dalla dirigenza bianconera, anche e soprattutto considerato che non è ancora certa la permanenza di Federico Gatti, corteggiato dal Napoli e da alcuni club di Premier League.

Juve, gli obiettivi per la retroguardia: da Comuzzo a Leoni

Dopo una prima parte di stagione da leader, Comuzzo ha perso posizioni nelle gerarchie della difesa viola, cosa che non ha comunque 'scoraggiato' i dirigenti gigliati, che per il proprio stopper vogliono almeno 40 milioni di euro.

Molto dipenderà ad ogni modo dal nuovo allenatore, dal ruolo che avrà in mente per Comuzzo e dalle possibili offerte che arriveranno a Firenze per il centrale classe 2005.

Un altro obiettivo per la difesa è sicuramente Giovanni Leoni, classe 2006 che in questa stagione si è ritagliato un ruolo da assoluto protagonista nel Parma. Nonostante la giovane età, Leoni ha guidato la retroguardia di Chivu con grande personalità e qualità, tanto da attirare l'interesse della Juventus ma anche del nuovo Milan di Massimiliano Allegri.

Il Parma non farà però sconti e chiede almeno 15 milioni.

Rimane viva anche la pista che conduce a Diego Coppola del Verona, che sarebbe però finito nel mirino della Lazio per sostituire Mario Gila che piace a Psg e Bayern Monaco.

Idea Fullkrug per l'attacco

Un altro snodo cruciale per il calciomercato della Juventus sarà rappresentato dall'acquisto di uno-due attaccanti che possano completare il reparto offensivo.

La sempre più probabile cessione di Dusan Vlahovic obbliga di fatti i bianconeri a lavorare sul fronte acquisti per puntellare l'attacco.

Stando alle ultime notizie di mercato, la Vecchia Signora starebbe sondando il terreno per Niclas Fullkrug, esperto attaccante tedesco in forza al West Ham. Il classe 93 non ha trovato molto spazio in questa stagione (18 partite in Premier League con 3 gol e 2 assist), complice qualche infortunio di troppo, e potrebbe decidere di lasciare l'Inghilterra per provare una nuova esperienza altrove.

Il bomber tedesco sarebbe un buon colpo per la Juventus e darebbe esperienza e fisicità al reparto offensivo, caratteristiche che sono mancate nella scorsa stagione. Il tedesco può inoltre ricoprire il ruolo di prima punta in un 4-3-3 o in 4-2-3-1 ma anche quello di seconda punta in un eventuale 3-5-2.