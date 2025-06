Un gradito ritorno oppure un obiettivo da concretizzare un anno dopo. Il Genoa continua a cercare una nuova punta per la stagione 2025/2026, e sembra che il cerchio si stia stringendo intorno a due nomi: Giovanni Simeone e M'Bala Nzola. Il primo (attualmente al Napoli) tornerebbe in rossoblù dopo la prima esperienza del 2016/2017, quando proprio il club genovese gli permise di debuttare nel campionato italiano dopo averlo acquistato dal Banfield per 3 milioni di euro. Il secondo (di proprietà della Fiorentina e di rientro dal prestito al Lens) era già stato seguito la scorsa estate quando, però, l'interesse non si era concretizzato.

Simeone o Nzola, dunque, due centravanti che conoscono bene la Serie A e, di conseguenza, non avrebbero bisogno di tempo per ambientarsi. Inoltre, per caratteristiche fisiche e tecniche, entrambi rispondono alle richieste avanzate al Genoa dal tecnico Vieira, il quale necessita di una prima punta dopo aver perso Pinamonti che non è stato riscattato dal Sassuolo.

Per adesso si tratta di idee di mercato del Genoa, poiché non sarebbero state impostate trattative concrete né con il Napoli (per Simeone) né con la Fiorentina (per Nzola). Entrambi, però, sarebbero in uscita dalle rispettive squadre.

Simeone per l'attacco del Genoa

Giovanni Simeone al termine della stagione 2024/2025 ha vinto per la seconda volta lo scudetto con la maglia del Napoli.

Tuttavia, da quando è arrivato nella squadra partenopea, il figlio d'arte ha fatto quasi sempre da comprimario, anche se, nel 2022/2023 (l'anno del terzo scudetto conquistato dal Napoli) con Spalletti al timone della formazione azzurra è stato spesso decisivo con poche, ma importanti reti segnate partendo dalla panchina.

Invece, nel Napoli di Conte, Simeone si è visto molto poco. Il centravanti argentino è sì sceso in campo in 33 occasioni (tra campionato e Coppa Italia) ma, partendo come riserva, non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante in squadra. Non a caso, al termine del 2024/2025, ha totalizzato appena due goal complessivi.

Per queste ragioni, e tenendo conto dei numerosi obiettivi di mercato del Napoli in attacco, Simeone potrebbe essere in partenza.

Il Genoa starebbe pensando di riportarlo in rossoblù per dargli una maglia da titolare e rinverdire i fasti del 2016/2017 quando, al suo esordio nel campionato italiano proprio con il Grifone, si era messo in mostra con 14 marcature in 37 partite fra Serie A e Coppa Italia.

Siccome il Napoli pare sia molto interessato a De Winter, difensore del Genoa, non si esclude che il club di De Laurentiis possa provare a inserire il cartellino di Simeone in un'eventuale proposta. Infatti, i rossoblù valutano il 23enne belga non meno di 30 milioni di euro e, se riuscisse ad inserire il "Cholito" oppure Ngonge (altro attaccante che piace al Genoa) nella trattativa, il Napoli potrebbe ottenere uno sconto sulla cifra cash da versare al Genoa per l'acquisto di De Winter.

Nzola un anno dopo

Quello per M'Bala Nzola sarebbe un ritorno di fiamma per il Genoa. Infatti, durante lo scorso mercato estivo, la società ligure aveva provato a raggiungere l'accordo con la Fiorentina, ma poi qualsiasi trattativa era saltata perché, alla fine, l'attaccante angolano è passato in prestito al Lens. Con la maglia della squadra francese, il centravanti 28enne è sceso in campo in 24 occasioni, trovando la via del goal 7 volte.

Nzola, adesso, è di rientro dal prestito, ma la Fiorentina non ha intenzione di confermarlo e starebbe cercando per lui una nuova sistemazione. Il Genoa ci starebbe (ri)pensando perché - com'era già accaduto la scorsa estate con Gilardino - Vieira gradirebbe poterlo avere a disposizione in rosa per caratteristiche fisiche e tecniche. Ci sarebbe, però, da capire se la Fiorentina sarebbe disposta a un altro prestito o se, in questo caso, preferirebbe cedere Nzola a titolo definitivo.