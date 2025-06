Nelle scorse ore il giornalista Alfredo Pedullà ha sottolineato sul proprio canale Youtube come la Juventus dovrebbe acquisire Jonathan David a prescindere dalle volontà di Dusan Vlahovic, centravanti serbo che qualora restare a Torino, potrebbe bloccare il mercato dei bianconeri.

Pedullà: 'Non devono restare prigionieri di un calciatore che non vuole andare via'

Il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato sul proprio canale Youtube della Juventus del caso spinoso che si starebbe creando fra i bianconeri e Dusan Vlahovic: "Attenzione a non restare ostaggi di certi calciatori e dire che se non si cede il serbo non si può fare mercato è uno degli errori più grandi che si possa commettere.

Non puoi farti scivolare l'occasione David perché c'è uno stallo con Vlahovic. Se il serbo ha qualcosa da recriminare è anche legittimato a farlo: probabilmente le panchine che ha accumulato dalla seconda parte della stagione in avanti gli hanno dato fastidio, probabilmente il fatto che sia arrivato in una certa maniera a Torino e sia finito come l'ultima ruota del carro gli ha dato fastidio, ma io Juve non posso essere condizionata da Vlahovic"

Pedullà ha proseguito: "Se il centravanti decidesse di rifiutare tutto e andarsene a zero non farebbe una cosa giusta ma è in suo diritto poter fare determinate scelte.

La Juve in ogni caso deve prendere un attaccante e non deve essere ostaggio o prigioniera delle decisioni di un ragazzo. Ecco perché agire diventa fondamentale. Se hai una situazione centravanti complicatissima, perché devi ancora lavorare con il PSG per Kolo Muani, avere un parametro zero forte adesso ti consentirebbe di mettere una base aspettando cosa deciderà di fare Osimhen".

Il giornalista, uscendo dal tema Vlahovic ma continuando a parlare della Juve ha infine sottolineato: "Non si parla più delle cessioni di Mbangula e Weah e questo perché i cavalli si giudicano al traguardo. Nell'ultima partita i due sono stati messi in tribuna e non perché la trattativa fosse conclusa ma per mettergli pressione e non c'è nulla di peggio quando si sollecita un calciatore per andare via e l'operazione non va in porto".

Juventus, i tifosi rispondono a Pedullà: 'Se Vlahovic vuole farci un dispetto va messo in tribuna'

Le parole di Pedullà hanno acceso la discussione sul web: "Se Vlahovic punta i piedi e vuole andare via a zero la prossima stagione per fare un dispetto alla Juve, allora dispetto per dispetto va messo in tribuna per un'intera stagione, poi vedremo se gli piace" scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Completamente d'accordo su Vlahovic, non si deve essere in ostaggio di un giocatore".