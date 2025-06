Il Bari è pronto ad accogliere Alessio Guerini. Il difensore classe 2003, di proprietà dell’Atalanta, è vicino al trasferimento in Puglia con la formula del prestito con diritto di riscatto e possibile controriscatto in favore dei nerazzurri. Un colpo in prospettiva per il club biancorosso, che punta a rafforzare la propria difesa con un giovane di talento che ha già giocato nel calcio professionistico. Nell'ultima stagione l'ex capitano della Primavera bergamasca ha vestito la maglia del Crotone nel girone C di Serie C.

Esperienza e crescita: Guerini si fa strada nel professionismo

Dopo aver guidato la Primavera dell’Atalanta da capitano, Guerini ha vissuto la sua prima stagione tra i professionisti con la maglia del Crotone in Serie C. Una stagione da protagonista: 32 presenze, oltre 2500 minuti in campo e un assist. Numeri che confermano la sua affidabilità e continuità.

Il classe 2003 ha mostrato personalità, senso della posizione e qualità tecniche interessanti per il ruolo di centrale difensivo. La concorrenza della Juve Stabia, che lo seguiva da vicino, è stata superata grazie alla proposta concreta del Bari, che vorrebbe inserirlo subito tra i titolari in Serie B.

Manca solo l'annuncio ufficiale per il trasferimento del giocatore in Puglia.

La strategia dell’Atalanta: far maturare i talenti in ambienti stimolanti

L’Atalanta continua a puntare forte sulla valorizzazione dei giovani. Il prestito di Guerini al Bari rientra in una strategia ormai consolidata dal club bergamasco: far crescere i propri talenti in piazze competitive e ambiziose. La Serie B rappresenta il contesto ideale per testare la tenuta mentale e tecnica di un giocatore pronto al salto di qualità.

Il progetto proposto dal Bari ha convinto la dirigenza bergamasca: spazio da titolare, continuità e possibilità di mettersi in mostra in una squadra che punta a tornare protagonista. Un percorso simile a quello intrapreso da Bonfanti, che a Pisa ha fatto esperienza utile per il futuro in nerazzurro.

Guerini al Bari: una sfida decisiva per il futuro

Con il salto in Serie B, Alessio Guerini avrà la possibilità di confrontarsi con un livello più alto e accumulare esperienza. Per lui è l’occasione giusta per confermare le aspettative e guadagnarsi, magari, un futuro da protagonista proprio nella prima squadra dell’Atalanta.

Il Bari, dal canto suo, ottiene un rinforzo giovane ma già affidabile, in un reparto che ha bisogno di solidità e freschezza.