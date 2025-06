In casa Juventus ci sarebbero diversi nodi complicati da scogliere per il dg Damien Comolli e uno di questi risulterebbe essere Nico Gonzalez. L'esterno argentino sarebbe come uno dei profili in uscita ma cederlo per la Vecchia signora, senza generare una minusvalenza, sembrerebbe non semplice.

Non solo Vlahovic preoccupa i bianconeri: anche Nico Gonzalez può essere un caso spinoso da risolvere

Il nuovo corso della Juventus si apre con una serie di nodi intricati da sciogliere. Sul tavolo del direttore generale Damien Comolli, fresco di insediamento, si accumulano già i primi dossier spinosi di mercato.

In cima alla lista c’è quello che riguarda Dusan Vlahovic, centravanti serbo che vorrebbe andare in scadenza di contratto nel 2026 per liberarsi a zero. Ma non è solo il classe 2000 a preoccupare i vertici juventini. Un altro nome caldo è quello di Nico Gonzalez, esterno offensivo argentino arrivato a Torino la scorsa estate sempre dalla Fiorentina, in una trattativa dal valore complessivo di oltre 40 milioni di euro tra parte fissa e bonus.

Un’operazione ambiziosa, quella chiusa dall'ex direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che però finora non ha ripagato sul campo: Gonzalez ha vissuto una stagione quasi anonima, frenato da frequenti acciacchi fisici e mai davvero incisivo nel nuovo contesto.

Ora, il suo nome figura nella lista dei possibili sacrificabili per fare cassa, ma la situazione è più complessa di quanto possa sembrare.

La Juventus, in quanto società quotata in Borsa, ha margini di manovra molto ristretti: cedere Gonzalez a una cifra significativamente inferiore rispetto a quella di acquisto comporterebbe una minusvalenza difficile da giustificare sul piano contabile. Per non generare perdite a bilancio, l’argentino dovrebbe essere venduto a una somma vicina ai 40 milioni. Un obiettivo quasi utopistico alla luce del rendimento offerto nell’ultima stagione.

Per Comolli si tratta dunque di un primo banco di prova importante. Il dirigente francese, con un passato al Liverpool e al Tottenham, è chiamato a muoversi tra esigenze finanziarie stringenti e una piazza impaziente di tornare a vincere. I casi Vlahovic e Gonzalez, diversi ma intrecciati dalla stessa esigenza di equilibrio economico, rappresentano solo l'inizio di un'estate che si preannuncia calda e carica di insidie sotto la Mole.

Nico, una stagione realizzativa di basso profilo

Nico Gonzalez in questa stagione è sceso in campo per 35 partite ufficiali con la Juventus suddivise in tutte le competizioni ed ha collezionato un bottino di reti e 4 assist. Numeri piuttosto bassi per un esterno offensivo e che giustificherebbero adesso la volontà della Juventus di metterlo sul mercato.