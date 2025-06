Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Gianni Balzarini, la mancata doppia cessione al Nottingham Forest da parte della Juventus di Timothy Weah e Samuel Mbangula avrebbe complicato e non poco i piani della società bianconera.

Balzarini: 'La mancata cessione di Mbangula e Weah ha fatto saltare i piani della società'

Il giornalista Gianni Balzarini ha parlato sul proprio canale Youtube della mancata cessione da parte della Juventus di Timothy Weah e Samuel Mbangula: "Dopo lo statunitense anche il belga ha rifiutato il trasferimento al Nottingham Forest.

Del resto il club inglese voleva il pacchetto intero, quindi l'operazione non si sarebbe comunque fatta, dal momento in cui era saltato il trasferimento di Weah. Era volontà del Nottingham di andare su tutte e due e soprattutto volontà della Juve di incassare immediatamente da entrambi. Questo fa saltare naturalmente i piani della società e soprattutto fa saltare un introito da mettere a bilancio, perché la Juve avrebbe incassato circa 23 milioni da questa operazione, con 8/9 di Mbangula, il resto per Weah".

Balzarini ha proseguito: "Quello che deve affrontare la Juve adesso è un problema, perché la società è chiamata a trovare il modo di vendere due giocatori che non rientrano più nel progetto. Evidentemente dovrà cercare un'altra società che si impegni ad acquisire le prestazioni di Mbangula e Weah ma non sarà facile. Quindi questo non fa altro che dilatare la tempistica anche di intervento della Juve sul mercato.

Poi qualcuno si sta lamentando che il club non abbia ancora agito o fatto neanche una manovra di mercato, ma vorrei ricordare che non siamo entrati neanche nel mese di luglio".

Infine il giornalista ha chiosato dicendo: "Certo che questa situazione di Mbangula e Weah complica un po' i piani, ma a complicare soprattutto la situazione in casa Juventus c'è Vlahovic. Una testata oggi è uscita con la notizia che vorrebbe l'attaccante aver confidato a degli amici che vorrebbe restare alla Juventus e andare fino a scadenza. Quindi non restare alla Continassa per prolungare il rapporto, ma restare per uscire a parametro zero. Io non ho elementi in questo momento per confermare questa cosa, però è chiaro che il calciatore stia continuando a rifiutare tutte le offerte che gli sono arrivate".

Juventus, i tifosi rispondono a Balzarini: 'La società deve fare il mercato a prescindere dai problemi coi giocatori

Le parole di Balzarini hanno acceso la discussione sul web: "La Juventus deve fare il suo calciomercato. Prendere David, rinnovare il prestito per Kolo Muani in primis poi riscattare Conceicao e concludere l’operazione Sancho. Una società come la Juventus che corre il rischio di pagare contemporaneamente tre allenatori non può avere problemi per un calciatore in più", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Con Giuntoli o Comollì i nomi sono sempre quelli. Sancho cercato tutta l'estate scorsa per poi avere un pugno di mosche in mano e oggi ci risiamo. E lo stesso vale per David".