Secondo quanto riferito dalla giornalista Fabiana Della Valle, il direttore generale della Juventus Damien Comolli avrebbe inserito nella lista di calciatori osservati Ben Seghir del Monaco e di Mikey Moore del Tottenham. Entrambi sarebbero considerati delle giovani promesse ed entrambi avrebbero una valutazione fra i 20 e i 30 milioni di euro.

Juventus, Della Valle: 'Ben Seghir e Mikey Moore due profili che emergono dalla lista di Comolli'

"Tra gli obiettivi di mercato c'è anche quello di trovare il nuovo Yildiz, ovvero andare alla ricerca sul mercato di giovani calciatori che abbiano delle caratteristiche simili a quelle del turco - ha dichiarato Della Valle - Quindi che possono essere ali/trequartisti o comunque giocatori di fantasia da poter inserire in rosa e che possano ripercorrere in un certo senso le orme dell'attuale numero 10 bianconero.

Nella lista di Comolli, che è abituato a fare il mercato in maniera un po' differente e quindi a cercare nomi meno noti, ci sono due profili che emergono, quelli di Ben Seghir e Mikey Moore".

Della Valle è poi scesa nel dettaglio: "Iniziando da Ben Seghir, che è quello anche un po' più conosciuto, gioca nel Monaco, con il Marocco ha vinto le Olimpiadi, ha la stessa età di Yildiz perché è un 2005 e quest'anno per lui è stato quello della consacrazione.

Perché comunque ha giocato tanto, segnando anche un discreto numero di gol, e costa già intorno ai 20-30 milioni di euro. Per quanto riguarda le sue caratteristiche, diciamo che può svariare ovunque in attacco, perché può fare il trequartista, può giocare esterno offensivo e addirittura può fare la punta. Insomma, è un calciatore molto duttile".

La giornalista ha concluso: "Per quanto concerne Mikey Moore, parliamo di un ragazzo di nazionalità inglese e di proprietà del Tottenham.

Lui sì che è veramente giovane, perché ha 17 anni, in passato United e City gli avevano messo gli occhi addosso. Fondamentalmente Moore è un'ala sinistra che però può giocare anche a destra, è molto veloce, ha grande tecnica, talento e ampi margini di crescita. Inoltre il Tottenham è un club con cui Comolli ha ottimi rapporti, considerando che ha avuto un passato lì e quindi di conseguenza spera di avere anche una corsia preferenziale. C'è comunque da sottolineare come gli Spurs non siano così propensi a privarsi del loro gioiellino, che comunque in questa stagione ha vinto un'Europa League e ha cominciato a collezionare presenze in Premier. Quindi anche in questo caso ci sarebbe un investimento da 20-30 milioni di euro".

Juve, la linea dei talenti non varrebbe solo per l'attacco: in difesa è attenzionato Leoni

La Juventus non cercherebbe talenti solo in attacco ma anche per il reparto difensivo. Giovanni Leoni del Parma sarebbe uno dei prospetti sui quali i bianconeri avrebbero infatti posato gli occhi in questa estate. Il classe 2006 però non piacerebbe soltanto ai bianconeri ma anche al Milan, all'Inter e al Napoli.