Nelle scorse ore il giornalista Sandro Sabatini è intervenuto ai microfoni della trasmissione Juventibus e parlando del neo dg bianconero Damien Comolli ha sottolineato come il francese non sia mai riuscito ad andare oltre il sesto posto con le squadre in cui ha militato nel passato.

Sabatini punge: 'Comolli non lo conosco ma vedendo il suo cv si può notare che non è mai arrivato oltre il sesto posto'

"Io Comolli non lo conosco e proprio per questo motivo guardo il suo curriculum riporto una battuta di Platini: "Con le sue squadre non è mai arrivato oltre il sesto posto", così Sandro Sabatini ha parlato del neo direttore generale della Juventus.

Il giornalista, ai microfoni di Juventibus ha poi continuato: "Ovviamente bisogna anche considerare le squadre che ha guidato, perché un conto è che sei nel Tolosa e un conto se sei nel PSG. Io credo che sia un professionista con una notevole ampiezza di esperienze, poi non so come si comporterà a Torino. Credo che sia molto attratto dal fare il mercato in prima persona e spero per lui che riesca a mettere apposto tutti quei particolari che non sono facili da sistemare.

Perché ad esempio se spendi i soldi per riscattare Conceicao, poi ti manca la liquidità per fare altre cose. I danni fatti dalla precedente gestione sportiva sono tanti, per lui non sarà semplice":

Ancora su Comolli Sabatini ha aggiunto: "Posso confermare che quella chiamata di cui ho parlato qualche giorno fa con Gasperini c'è stata. È stata una metodologia anche moderna per approcciarlo e, al netto del fatto che non ha avuto un buon esito, non penso abbia fatto nulla di scandaloso".

Infine il giornalista ha detto la propria sul duo composto da Tudor e Chiellini: "Igor è una garanzia e certe cose che si sono viste con l'accoppiata Giuntoli-Motta non si ripeteranno. Con il croato infatti i calciatori in campo verranno valorizzati per quello che sanno davvero fare e non per la storia della juventinità che porta con se. Con Tudor c'è disciplina ed empatia nello spogliatoio, una cosa che che si era persa la scorsa annata. Per quanto riguarda Giorgio Chiellini io stravedo per lui, perché è un ragazzo che si è laureato, parla le lingue, ha fatto esperienze manageriali e si porta dietro doti da leadership da quando era calciatore. Ora bisognerà vedere come riuscirà a interagire con gli altri dirigenti.

Ad esempio con Giuntoli non c'era molta comunicatività".

Juve, le parole di Sabatini accendo la discussione fra i tifosi: 'Giuntoli non ha fatto firmare il contratto di Vlahovic'

Le parole di Sabatini hanno acceso la discussione fra i tifosi della Juventus: "Sicuramente errori Giuntoli ne ha fatti, ma contratti come quello di Dusan Vlahovic non sono stati firmati da lui", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Sabatini parla sempre di Giuntoli però gli errori fatti dalla vecchia dirigenza per accontentare il suo amico Allegri non se li ricorda".