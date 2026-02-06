Il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato della Juventus sul proprio canale Youtube: "A un certo punto della gara persa dalla vecchia signora per 3 a 0 contro l'Atalanta, Spalletti ha decido di non giocare con un attaccante puro, sostituendo David e non inserendo Openda al suo posto. Un segnale alla "nazione", se vogliamo leggerla con malizia, di un allenatore che aveva chiesto delle cose alla società e che evidentemente non è stato accontentato. Quindi Spalletti si è dovuto ancora una volta adattare utilizzando il materiale umano che ha a disposizione e credo che sotto questo punto di vista la gara di ieri conferma che il toscano sia stato tradito dalla Juventus".

Pedullà: 'Spalletti ha aiutato la Juventus, avrebbero dovuto aiutarlo'

Ancora Pedullà: "Questo è tutto materiale che dovrà essere utilizzato nel momento in cui si capiranno le strategie del club e chi verrà rinnovato o meno. Perché il lavoro di Spalletti è indiscutibile, cosi come anche la rinascita di alcuni giocatori che prima dell'arrivo del toscano sembravano smarriti. Però il tradimento c'é stato e questo discorso me lo porterò dietro fino a quanto le parti non parleranno più seriamente del prolungamento da far firmare a Spalletti".

Il giornalista ha chiosato: "Perché se Spalletti a Bergamo rinuncia all'unico attaccante che ha per un lasso di gara, significa che vuole lanciare un messaggio alla società.

Ora il tradimento è già parte del passato, perché in questo calcio basta che passino 2 o 3 giorni e si dimentica tutto, però io credo che un allenatore dovrebbe essere aiutato, specie se ti ha tirato fuori dalle sabbie mobili. Il toscano ha permesso alla Juventus di resettare completamente la stagione ma nonostante questo i dirigenti sono stati 15 giorni a inseguire obiettivi irraggiungibili".

Pedullà, i tifosi si dividono: 'La Juve ha preso due ottime alternative'

Le parole di Pedullà hanno acceso il dibatto sul web: "Purtroppo uno dei punti deboli sono i componenti in società, insisto a dire che se avessero preso Tare saremmo messi meglio" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "La Juventus ha preso due ottimi alternative a Kalulu e Yildiz i quali hanno riposato. La punta, visto il rientro di Vlahovic avrebbe dovuto avere un formula di acquisto difficile da ottenere per un buon giocatore. Meglio risparmiare i soldi per il mercato estivo".