Nelle scorse ore la giornalista Fabiana Della Valle ha registrato un video su Youtube nel quale sottolinea con decisione come Teun Koopmeiners e Nico Gonzalez attualmente non dovrebbero giocare titolari con la maglia della Juventus. La Della Valle ha poi parlato di mercato e dei tre nomi che la vecchia signora seguirebbe.

Juventus, Della Valle: 'Koopmeiners e Nico Gonzalez non possono essere dei titolari'

La giornalista Fabiana Della Valle ha dedicato il suo ultimo video su Youtube alla Juventus e al livello generale della rosa bianconera: "Dopo la batosta con il City è venuto fuori chiaramente come alcuni giocatori non siano all'altezza di altri: Kolo Muani è meglio di Vlahovic mentre Koopmeiners e Nico Gonzalez non possono fare i titolari di questa squadra, almeno nelle attuali condizioni.

Inoltre a Yildiz non si può rinunciare, così come a Thuram e Cambiaso. Inoltre la difesa è un problema, perché comunque Savona si è anche fatto male, quindi non ci sarà sicuramente contro il Real cosi come non ci sarà Bremer, indisponibile da tempo. Insomma tutti problemi ai quali Tudor dovrà trovare in fretta una soluzione per mettere in campo la miglior formazione possibile contro le Merengues".

La Della Valle si è poi focalizzata sul mercato della Juve: "Serve un difensore, un esterno e serve un attaccante. Per il reparto offensivo la pista numero uno rimane sempre David, che ha messo la freccia su Osimhen anche e soprattutto perché non c'è un cartellino da pagare. Quindi si resta in attesa del sì del giocatore canadese che la Juve spera arrivi a breve per poter chiudere e formalizzare la questione.

Per l'esterno si fa sempre più forte la candidatura di Jadon Sancho, ala inglese trattato dalla Juve già l'anno scorso. Il giocatore è stato proposto alla Juventus perché comunque dopo il prestito al Chelsea è rientrato allo United dove non vuole rimanere. È un giocatore che piace ma il nodo vero è rappresentato dall'ingaggio, che era alto nel 2024 e rimane alto anche nel 2025. Sancho apparirebbe infatti fuori budget per quelli che sono i parametri attuali della vecchia signora e di conseguenza, a Torino stanno provando a prolungare il prestito per Conceicao. Se non ci riusciranno, l'inglese resta una delle prime alternative".

Infine la giornalista ha rivelato: "Per la difesa il primo nome della lista è sempre Balerdi del Marsiglia che piace a Tudor, è la sua prima scelta, però al momento la Juve ha sondato, si è informata, ma il Marsiglia non ha aperto alla cessione perché non lo vuole vendere.

Quindi bisognerà tornare alla carica oppure trovare dei piani B".

Juventus, i tifosi rispondono a Fabiana Della Valle: 'Se vogliamo tornare grandi bisogna comprare sei calciatori'

Le parole di Fabiana Della Valle hanno acceso la discussione fra i tifosi sul web: "Secondo me per tornare ad essere realmente competitivi ai più alti livelli servono almeno 6 innesti di alta qualità" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Se vogliamo tornare a contare qualcosa di sicuro dobbiamo investire su giocatori di spessore internazionale e giovani di prospettiva".