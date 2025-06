Secondo quanto riferito su X da Mirko Di Natale, le quotazioni di Frederic Massara come neo direttore sportivo della Juventus starebbero scendendo. Inoltre stando alle parole scritte dal giornalista, il club bianconero si sarebbe messo sulle tracce di Axel Disasi, difensore che dovrebbe separarsi dal Chelsea a parametro zero.

Di Natale: 'In questo momento le quotazioni di Massara per la figura del ds sono molto basse'

La ristrutturazione a livello societario che sta attuando la Juventus passerà anche e soprattutto dalla scelta del prossimo direttore sportivo, figura chiave che dovrà incidere evidentemente sulla costruzione della rosa bianconera per la stagione 2025/26.

Il giornalista Mirko Di Natale, sul proprio account X, ha quindi cercato di fare chiarezza su quelli che sarebbero gli sviluppi alla Continassa di questa vicenda: "Le riflessioni per il nuovo ds Juve sono ancora in corso e nessuna decisione è stata ancora presa. Molto difficilmente sarà Frederic Massara, le sue quotazioni sono al momento molto basse".

Un'indiscrezione, quella del giornalista, che va in controtendenza con le notizie delle ultime settimane che invece vedevano il dirigente ex Milan e Tolosa fra i nomi favoriti alla Continassa.

Di Natale, restando in tema Juventus ma spostandosi sull'argomento calciomercato, ha poi scritto il nome di un calciatore sul quale la società bianconera avrebbe fatto dei sondaggi: "La Juve, nelle scorse ore, è tra i club che si sono informati per Axel Disasi (27 anni), che ha giocato l'ultima parte di stagione con la maglia dell'Aston Villa.

Si prevede che Disasi e il Chelsea si separino di comune accordo nel corso di questa estate. I bianconeri stanno monitorando un difensore con le sue caratteristiche (può giocare sia centrale e terzino destro)".

Infine Di Natale scrivendo del mercato in uscita della Juve ha riferito: "L'Atletico Madrid si è informato per Andrea Cambiaso, su cui il Milan e i club inglesi continuano ad esser presenti. In casa Juve non risultano contatti diretti per il rinnovo e la situazione non è ancora definita".

Juve, i tifosi rispondono a Di Natale: 'Quando smetteranno Chiellini e Comolli di discutere e faranno il bene del club?'

Le parole di Mirko Di Natale su Massara hanno acceso la discussione fra i tifosi della Juventus, molti dei quali si sono detti preoccupati dalla situazione che si starebbe creando alla Continassa: "Ma da quando ha ricevuto l'incarico, che ha fatto Comolli?

Ha solo litigato con Chiellini per decidere chi va bene e chi no? Perché se è così siamo rovinati in partenza. È da tempo che sapeva di venire a Torino", scrive un utente su X.

Un altro poi aggiunge: "Chiellini e Comolli quando smetteranno di discutere e decideranno per il bene della Juve? Chiedo".