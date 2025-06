Nelle scorse ore il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato su Youtube della Juventus, sottolineando come il club bianconero sia arrivato quasi al termine del mese di giugno senza avere in organico un direttore sportivo. Una scelta che per il giornalista è inspiegabile, vista l'importanza della figura del ds nel periodo del calciomercato.

Pedullà: 'Inconcepibile che la Juve quasi a fine luglio sia senza un direttore sportivo'

Il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato sul proprio canale Youtube della Juventus e dell'assenza di una figura specifica all'interno dell'organigramma societario bianconero, quella del ds: "Dal mio punto di vista son convinto che la Juve farà bene con questa squadra, a maggior ragione se dovesse tenere Conceicao, Kolo Muani e aggiungere un attaccante di spessore.

Una cosa però resta inspiegabile, che siamo arrivati quasi a fine giugno e la società non ha non ha ancora il direttore sportivo. Perché il mercato, anche se è cambiato nel corso dei tempi, è una cosa sacra, che ha bisogno di scompartimenti. Cioè, è come un treno che ha bisogno dei vagoni, se questi si sganciano, beh puoi avere dei problemi nel percorso".

Pedullà ha continuato: "Il direttore sportivo, più che il direttore tecnico e forse più del direttore generale, credo debba avere un ruolo imminente e predominante. La Juve ha avuto delle opportunità e io sinceramente avrei preso Massara, perché mi piace per come lavora e per la sua serietà. Non sarei andato su un profilo straniero e non ci andrei tutt'ora, ma non perché gli stranieri non siano bravi, ma perché non conoscono il nostro calcio.

Basti guardare Ghisolfi che va al Sunderland, lo stesso club che gli aveva venduto alla Roma e a 23 milioni Le Fèe. In Italia abbiamo invece dei direttori bravi che sono ancora a spasso e non è concepibile per me che la Juve non abbia un ds a giugno inoltrato".

Il giornalista ha concluso: "Dopo quanto si è millantato con la figura dell'allenatore, che doveva prendere il posto di Tudor, la Juventus avrebbe dovuto capire. Perché secondo me, se hai un direttore sportivo di riferimento che parla con gli addetti ai lavori, con TV, radio, giornali e che soprattutto mette un po' di ordine e che può intervenire sul mercato, eviti certe cose. Per me la Juve è in ritardo sulla tabella di marcia, perché lo stesso Chiellini non vuole occuparsi di mercato.

Quindi l'acquisto più urgente da portare a casa credo sia il direttore sportivo e sono in ritardo di 20 giorni/un mese".

Juventus, i tifosi rispondono a Pedullà: 'Credo che sia tutto pronto per la nuova gestione tecnica'

Le parole di Pedullà hanno catturato l'attenzione di tantissimi tifosi della Juventus: "Credo che si tratti dii una questione tecnica ma che sia tutto pronto. Il cambiamento si vede da piccole cose, la gestione del caso Tudor su tutte. Anzi, penso anche che il croato sia stato scelto direttamente dalla nuova squadra tecnica della Juve", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Penso che nella trasferta negli USA vogliano valutare bene tutti i giocatori a disposizione, in modo particolare quelli acquistati lo scorso anno che con Motta non hanno reso".