La Juventus, oggi 26 giugno, scenderà in campo per affrontare il Manchester City nella terza gara del Mondiale per club. Igor Tudor sembra intenzionato ad affidarsi a una formazione ben definita, con alcune novità rispetto alle uscite precedenti. In particolare, Teun Koopmeiners è in vantaggio su Nico Gonzalez per partire dal primo minuto sulla trequarti: sarà lui con ogni probabilità a sostituire Francisco Conceição, non al meglio fisicamente e destinato alla panchina.

Anche sulla fascia sinistra si profila un cambio rispetto alle ultime uscite: Filip Kostic appare favorito su Andrea Cambiaso per presidiare la corsia sinistra.

Il serbo è apparso in netta crescita durante gli ultimi allenamenti: offre a Tudor maggiore spinta offensiva e qualità nei cross.

Le scelte di Tudor

La difesa sarà ancora affidata a Kalulu, Savona e Kelly, un trio che unisce velocità, forza fisica e capacità di impostare dal basso. In porta confermatissimo Di Gregorio, autore finora di un ottimo Mondiale per club, con interventi decisivi che hanno mantenuto la porta inviolata in diverse fasi cruciali delle partite precedenti.

Sugli esterni, spazio a Kostic a sinistra, mentre a destra verrà confermato Alberto Costa, sempre più una rivelazione per la nuova Juventus: corsa, intelligenza tattica e continuità stanno convincendo Tudor a puntare su di lui con decisione. A centrocampo, Manuel Locatelli sembra destinato a riprendersi il posto da titolare, con Khéphren Thuram confermato accanto a lui.

Il numero 5 juventino garantirà equilibrio, gestione dei tempi di gioco e capacità di filtro, mentre il francese avrà il compito di rompere le linee e accompagnare l’azione offensiva.

Sulla trequarti, la scelta di Tudor di puntare su Koopmeiners e Yildiz rappresenta una mossa ambiziosa: l’olandese porterà inserimenti e tiro da fuori, mentre il giovane turco, ormai imprescindibile nello scacchiere bianconero, avrà libertà di movimento per legare il gioco e sostenere l’unica punta. In avanti, infatti, Kolo Muani sarà il riferimento centrale: grande lavoro di sponda, attacco alla profondità e capacità di creare spazi per gli inserimenti dei compagni.

La probabile formazione della Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Savona, Kelly; A.

Costa, Locatelli, Thuram, Kostic; Koopmeiners, Yildiz; Kolo Muani. All.: Tudor

Si lavora per Sancho

Nel frattempo, sul fronte mercato, la Juventus continua a lavorare per arrivare a Jadon Sancho. Nella giornata di mercoledì 25 giugno, c’è stata una call tra i dirigenti bianconeri e il Manchester United, proprietario del cartellino. Le parti sono vicine all’accordo sulla cifra del trasferimento, ma resta in sospeso il nodo legato alla volontà del giocatore.

Nelle prossime ore è previsto un incontro tra gli agenti di Sancho e i rappresentanti della Juventus. Sarà un importante confronto per capire se l’esterno inglese, ai margini del progetto United, accetterà di entrare a far parte del nuovo progetto tecnico targato Tudor. In caso di via libera, il trasferimento potrebbe concretizzarsi rapidamente.