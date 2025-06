La Juventus si muove sul mercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, ma nel frattempo deve anche fronteggiare l’interesse di altri club per alcuni dei suoi calciatori. Tra questi c’è Andrea Cambiaso, esterno che ha conquistato la fiducia della dirigenza e dello staff tecnico bianconero. Negli ultimi giorni si è parlato di un possibile assalto del Milan, alla ricerca di un eventuale sostituto di Theo Hernandez, ma la Juventus ha già preso una posizione molto chiara.

Come riportato da Luca Momblano su Juventibus, la società bianconera ha deciso di blindare il suo numero 27: “Su Cambiaso la Juventus, in questo momento, ha messo il veto.

Veto sul Milan ma veto trasversale, salvo offerte fuori mercato”. Dunque, Cambiaso non è considerato un partente e, salvo clamorose proposte economiche, non verrà ceduto in questa sessione.

Decisione comunicata al giocatore

Il Milan, dal canto suo, aveva pensato al laterale bianconero come possibile erede di Theo Hernandez, nel caso in cui il francese avesse accettato l’offerta dell’Al Hilal.

Per il momento, però, l’ex Real Madrid ha scelto di restare in rossonero, congelando ogni discorso in entrata. Tuttavia, il nome di Cambiaso resta caldo nell’ambiente milanista anche per un altro motivo: la volontà del nuovo tecnico Massimiliano Allegri.

Il ritorno di Allegri sulla panchina del Milan ha riacceso alcune vecchie idee, tra cui proprio il profilo di Cambiaso.

Il tecnico livornese, che lo ha già allenato alla Juventus, avrebbe indicato l’esterno come l’uomo giusto per sostituire Theo in caso di addio. Un giocatore affidabile, duttile e con margini di crescita importanti. Ma per ora la Juventus è stata irremovibile, non vuole cedere Cambiaso e glielo ha comunicato, come spiegato da Momblano: “Il giocatore non è disponibile sul mercato e la Juve lo ha anche fatto sapere al giocatore”. Un messaggio chiaro, rivolto sia agli altri club che al diretto interessato.

Vlahovic in uscita

Sul fronte uscite, invece, un nome che potrebbe lasciare Torino è quello di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo ha il contratto in scadenza nel 2026 e, al momento, non sembrano esserci passi concreti verso il rinnovo.

Per evitare di arrivare ad un anno dalla scadenza (con il rischio di perderlo a parametro zero), la Juventus starebbe valutando una cessione già in questa finestra di mercato.

Tra i club interessati ci sarebbe il Fenerbahce, alla ricerca di un attaccante di livello internazionale. La Juve, per lasciarlo partire, chiederebbe una cifra intorno ai 30-35 milioni di euro. Anche in questo caso, però, si registra un interesse da parte del Milan. Allegri, infatti, avrebbe individuato in Vlahovic l’attaccante giusto per rinforzare il reparto offensivo rossonero.

Resta da capire se il Milan sarà disposto non solo a soddisfare le richieste economiche della Juventus, ma anche le richieste d’ingaggio dell’attaccante serbo. La partita è aperta, ma per ora in casa bianconera il messaggio su Cambiaso è stato netto: incedibile. Sul futuro di Vlahovic, invece, tutto è ancora in divenire.