La Juventus prepara una rivoluzione in attacco e in particolare sul fronte trequartisti. Infatti, è in bilico il futuro di Nico Gonzalez che dopo una stagione con poche luci potrebbe lasciare Torino. L'esterno argentino è nel mirino del Marsiglia di Roberto De Zerbi.

Non solo il West Ham. Anche il Marsiglia su Nico

Non solo club di Premier League sull'ex Fiorentina che in questa stagione non è riuscito a dare l'apporto sperato in termini realizzativi. Infatti anche il Marsiglia sarebbe sulle sue tracce per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Roberto De Zerbi.

Dopo l'ottimo campionato e la qualificazione alla prossima Champions, l'OM vuole puntellare l'organico con giocatori di qualità ed essere protagonista anche nella prossima stagione. Per la Juventus, Nico non sarebbe un calciatore incedibile e per intavolare una trattativa i bianconeri chiedono una cifra attorno ai 30 milioni di euro per non effettuare delle minusvalenze.

Molto dipenderà dalle reali offerte che arriveranno e soprattutto dalla volontà dell'argentino di lasciare Torino.

In caso di addio da parte dell'esterno albiceleste, la Vecchia Signora potrebbe ritornare prepotentemente su Dan Ndoye, obiettivo di mercato anche del Napoli di Antonio Conte. I bianconeri potrebbero giocarsi la carte Miretti per abbassare le pretese economiche del club rossoblù che si aggirano attorno ai 40-45 milioni di euro.

Più fattibile in termini di costi è la pista che porta a Domenico Berardi. Il club neroverde chiede una cifra attorno ai 20 milioni per il suo numero dieci.

Mondiale per club decisivo per Conceicao e Koopmeiners

In attesa delle prossime mosse di mercato, la Juventus si prepara per il Mondiale per club che sarà decisivo per il futuro di diversi calciatori bianconeri in particolare per Francisco Conceicao e soprattutto per Teun Koopmeiners.

Se per Kolo Muani, i bianconeri sono pronti ad un sacrificio economico per trattenerlo anche dopo il 30 giugno, il discorso appare diverso per Conceicao che al termine della competizione potrebbe lasciare Torino. I 30 milioni necessari per il riscatto dell'esterno portoghese paiono eccessivi alla dirigenza bianconera che potrebbe decidere di non acquistarlo a titolo definitivo.

Ecco perche le sue prove nel Mondiale per club risulteranno decisivo per il futuro del talentuoso trequartista.

Discorso analogo anche per Teun Koopmeiners che non ha brillato nella stagione ormai finita. Anche per l'olandese la competizione sarà fondamentale per valutare la sua permanenza in bianconero. Per lui restano vigili sia Inter che Roma.