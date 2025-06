La Juventus starebbe puntando con decisione Davide Frattesi. In attesa di confermare Igor Tudor alla guida tecnica, la società bianconera starebbe lavorando in ottica calciomercato, valutando il centrocampista dell’Inter come uno dei profili più idonei a rinforzare l’attuale rosa a disposizione del tecnico croato. Il cartellino di Frattesi, seguito con un certo interesse anche da Roma e Napoli, viene valutato non meno di 35 milioni di euro dal club nerazzurro.

Frattesi: aggressività e corsa per il centrocampo Juve

Considerato uno dei centrocampisti italiani più forti della sua generazione, oltre a un’ottima tecnica di base, Frattesi garantisce un'intensità di gioco e una capacità di corsa che potrebbero rivelarsi fondamentali per il nuovo progetto tecnico bianconero.

Dotato anche di una buona visione di gioco e della capacità d’intercettare la palla agli avversari per poi ripartire in velocità, Frattesi può giocare sia come centrale o mezzala in un centrocampo a tre, oppure, essere impiegato nel ruolo di trequartista, sfruttando in entrambi i casi l’ottima propensione agli inserimenti in zona gol.

Frattesi piace anche a Roma e Napoli

La Juventus però non sarebbe l’unica squadra interessata al centrocampista azzurro. Da mesi, Frattesi viene accostato in maniera frequente alla Roma, club nel quale è riuscito a vincere una Coppa Italia tra le file della primavera. Da capire però la fattibilità di un’operazione di mercato così onerosa per le casse capitoline, a oggi legate al fair play finanziario.

Oltre alla società giallorossa, l’attuale centrocampista dell’Inter sarebbe seguito anche dal Napoli, con il tecnico Antonio Conte che avrebbe indicato il giocatore nerazzurro come uno dei rinforzi più idonei nel garantire qualità e fisicità al centrocampo partenopeo. Con l’eventuale innesto di Frattesi e in attesa di definire l’ingaggio di Kevin De Bruyne, l’allenatore salentino avrebbe a disposizione numerose ipotesi tattiche e potrebbe contare su uno dei reparti centrali più completi d’Europa.

Non solo Frattesi, la Juve starebbe valutando anche Castro

In previsione di una possibile cessione di Dusan Vlahovic, tra i profili degli attaccanti che vengono accostati con insistenza negli ultimi giorni alla Juventus ci sarebbe anche quello di Santiago Castro, giovane attaccante argentino del Bologna.

Reduce da un'ottima stagione sotto il profilo del rendimento e sul piano realizzativo (l’argentino è riuscito a mettere a segno 10 gol e otto assist su 46 presenze complessive con la maglia del Bologna), Castro avrebbe catturato l'attenzione della dirigenza bianconera per la qualità delle sue giocate e per gli ampi margini di crescita. Presupposti che hanno fatto lievitare il costo del suo cartellino a 35 milioni di euro.