Juventus e Milan potrebbero valutare uno scambio tra Theo Hernandez e Dusan Vlahovic. Quella che al momento sarebbe solo una suggestione di mercato, avrebbe comunque un senso logico. Infatti, entrambi i giocatori sembrano ormai fuori dai piani tecnici futuri dei rispettivi club, ed entrambi hanno il contratto in scadenza nel giugno 2026. Presupposti che, uniti al valore di mercato dei rispettivi cartellini molto simile (30 milioni di euro circa), potrebbe agevolare almeno in parte un’eventuale trattativa tra le due società, evitando il rischio di perdere tra 12 mesi i giocatori a parametro zero.

Il nodo principale sarebbe l'ingaggio di Vlahovic

L'aspetto dei rispettivi ingaggi potrebbe però rappresentare uno scoglio piuttosto importante. Infatti, se al Milan Theo Hernandez percepisce attualmente sei milioni di euro netti all’anno e risulterebbe compatibile con le direttive di sostenibilità aziendale della Juventus, l’ingaggio annuale di Vlahovic è invece di 12 milioni di euro.

Cifra che il neo ds rossonero Igli Tare difficilmente potrebbe pareggiare. Tuttavia, pur di accontentare il nuovo allenatore rossonero Massimiliano Allegri, anticipando eventuali concorrenti (su tutti il Fenerbahçe), il Milan potrebbe proporre a Vlahovic un contratto pluriennale sulla base di sei milioni a stagione. Soluzione che permetterebbe all’attaccante serbo d’incassare gli stessi soldi spalmati però in più anni.

Perché la Juventus punterebbe su Theo Hernandez

L'interesse della società bianconera per il terzino francese non è nuovo e ha diverse ragioni. Infatti, Theo Hernandez rappresenterebbe il profilo ideale per rinforzare la fascia sinistra bianconera, dove a oggi può contare solo su Andrea Cambiaso e Juan Cabal come giocatori di ruolo (al netto di eventuali cessioni). A questo va aggiunto che il difensore colombiano, di rientro dal grave infortunio al ginocchio, potrebbe essere spostato da Igor Tudor come braccetto di sinistra nella difesa a tre, lasciando solo all’azzurro il compito di ricoprire la corsia sinistra. Inoltre, Theo Hernandez potrebbe diventare un ottimo upgrade all’interno dell’attuale rosa bianconera, alzando la qualità generale e regalando a Tudor un maggior numero di soluzioni tattiche da utilizzare anche nel corso delle partite, schierando il giocatore francese come quinto di centrocampo con il compito di spingere sulla fascia, oppure, come terzino sinistro in un difesa a quattro.

La Juve starebbe seguendo ancora Tomori

Oltre a Theo Hernandez, la Juventus starebbe mantenendo vivo l'interesse anche per il milanista Fikayo Tomori. Infatti, il rientro dall’infortunio di Gleison Bremer e Cabal e le voci di mercato che vorrebbero il Napoli molto interessato a Federico Gatti, potrebbero indurre la dirigenza bianconera a monitorare alcuni profili che farebbero comodo al reparto difensivo. Tra questi ci sarebbe anche il difensore inglese del Milan. Seguito pare anche a gennaio, Tomori potrebbe diventare una soluzione importante qualora la dirigenza bianconera decida di privarsi del difensore ex Frosinone, oppure nel caso in cui Tudor ritenga più opportuno riportare Cabal sulla corsia di sinistra.