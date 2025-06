In vista della prossima stagione, la Juventus starebbe lavorando con forza in ottica calciomercato: tra i profili che sembrano piacere molto alla dirigenza bianconera, ci sarebbe anche quello di Dodô. Attualmente in forza alla Fiorentina, l'esterno brasiliano viene apprezzato, in particolare, per la sua propensione alla fase offensiva e per la sua duttilità tattica. Caratteristiche che hanno fatto lievitare il costo del suo cartellino che, ad oggi, viene valutato non meno di 20 milioni di euro dalla società toscana.

Caratteristiche tecniche di Dodò

Acquistato dalla Fiorentina nel luglio 2022, l'esterno brasiliano ha confermato le notevoli qualità tecniche e atletiche messe in mostra nel campionato ucraino tra le file dello Shakhtar Donetsk.

Nonostante venga considerato dagli addetti ai lavori come un calciatore molto tecnico, eccellente nei cross verso i compagni e propenso alla fase offensiva, nella sua esperienza in Serie A, Dodô è riuscito a migliorare molto la fase difensiva, specialmente per quanto riguarda ripiegamenti e contrasti.

Tuttavia, la velocità, l’abilità nel dribbling e la facilità di saltare l'uomo creando superiorità numerica per la propria squadra, restano le sue caratteristiche migliori e quelle su cui vorrebbe puntare la Juventus.

Tra Dodô e la Viola non c'è accordo sul prolungamento del contratto

Come anticipato, la situazione contrattuale tra Dodô e la Fiorentina potrebbe giocare un ruolo fondamentale per la permanenza in maglia viola del giocatore.

Infatti, il contratto dell’esterno brasiliano scade nel giugno 2027 e, nonostante la dirigenza toscana abbia comunque proposto un adeguamento salariale con prolungamento dell'accordo fino al 2030, ad oggi non sarebbe giunta nessuna risposta né dal giocatore né dal suo entourage. Stallo che la Juventus starebbe monitorando molto attentamente. Infatti, con il possibile ingaggio di Dodô, la società bianconera andrebbe a garantirsi non solo un innesto di qualità assoluta nell’attuale rosa a disposizione di Igor Tudor, ma soprattutto un profilo che potrebbe giocare sia come terzino sinistro in una difesa a quattro sia come esterno di centrocampo.

Possibile interesse per Nuno Tavares della Lazio

Oltre a Dodô, la Juventus starebbe valutando anche altri profili per le corsie esterne e tra questi, Nuno Tavares potrebbe essere una soluzione a costi piuttosto contenuti.

Infatti, il cartellino dell'esterno destro ex Arsenal, da poco riscattato dalla Lazio, verrebbe valutato 20 milioni di euro dal club di Claudio Lotito. Come Dodô, anche l'esterno portoghese ha nelle corde spiccate attitudini e un’ottima tecnica personale ma i numerosi infortuni muscolari che il giocatore ha patito nella passata stagione potrebbero rivelarsi un problema piuttosto serio.