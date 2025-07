La Juventus è al lavoro su più fronti per consegnare a Igor Tudor una rosa competitiva in vista della prossima stagione. Il club bianconero sta cercando di rinforzare ogni reparto e, come rivelato da Alfredo Pedullà su X, il nome più caldo in entrata è quello di Jadon Sancho. L’esterno inglese, reduce da un’annata in prestito al Chelsea, sembra sempre più vicino a Torino.

Pedullà ha spiegato: “Esclusiva. Sancho, altri contatti diretti oggi con il suo entourage. Intesa totale sull’ingaggio. Lui accorda ancora priorità alla Juventus”.

Le parole di Pedullà

Tuttavia, come precisato dallo stesso esperto di mercato, resta da superare un ostacolo non da poco: quello legato all’accordo con il Manchester United, club proprietario del cartellino del giocatore. Pedullà ha infatti spiegato: “Ma il gradimento passa attraverso accordi con il Manchester United e bisogna agire per evitare inserimenti. La tempistica sarà importante per non correre rischi”. Un avvertimento chiaro: per arrivare a Sancho, la Juventus dovrà muoversi con decisione e rapidità, senza lasciare margini a eventuali concorrenti.

Nel frattempo, i bianconeri stanno valutando anche possibili uscite. Tra queste c’è quella di Alberto Costa, giovane laterale arrivato dal Vitória Guimarães a gennaio, che ha destato l’interesse dello Sporting Lisbona.

Ma la trattativa con il club portoghese potrebbe avere un doppio obiettivo. Secondo quanto rivelato da Pedullà, la Juventus avrebbe infatti approfittato dei dialoghi per informarsi anche sulla situazione del centrocampista danese Morten Hjulmand, già osservato speciale negli scorsi mesi: “E Costa in uscita è una trattativa sempre in piedi. La Juventus si è ancora informata con lo Sporting sulla posizione di Hjulmand”.

Conceição sarebbe più vicino

Infine, in casa Juventus si lavora anche sul fronte Francisco Conceição. Dopo l’esperienza in prestito, nella seconda parte della scorsa stagione il giovane esterno portoghese è riuscito a convincere completamente l'allenatore Tudor, il quale nelle scorse settimane ha indicato l’esterno classe 2002 come un giocatore chiave nel suo progetto tecnico: per questo motivo, la dirigenza si sta muovendo per accontentarlo.

Secondo Pedullà, la Juventus e il Porto sarebbero ora piuttosto vicine a un’intesa definitiva e quindi Conceição dovrebbe restare in bianconero a titolo definitivo.