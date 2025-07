Lorenzo Anghelè è pronto a compiere un passo importante nella sua carriera. Dopo due stagioni nella Juventus Next Gen, l’attaccante classe 2005 è finito nel mirino del Pescara, che punta su di lui per rinforzare il proprio attacco in vista della nuova stagione. Il trasferimento dovrebbe avvenire con la formula del prestito secco.

Le caratteristiche di Lorenzo Anghelè

Lorenzo Anghelè è un attaccante moderno, dotato di grande tecnica e intelligenza tattica. Cresciuto nel settore giovanile della Juventus, si muove con efficacia tra le linee, abbinando rapidità nei movimenti a una buona visione di gioco.

Pur essendo una punta centrale, Anghelè è in grado di adattarsi anche in posizioni più defilate, grazie alla sua duttilità e al buon controllo palla in spazi stretti.

L'attaccante classe 2005 è reduce da due stagioni in Serie C con la formazione bianconera Next Gen (la quale ha segnato quattro reti in 45 presenze); il suo eventuale passaggio al Pescara, neopromosso in Serie B, rappresenterebbe un ulteriore step per confrontarsi con un campionato competitivo come quello cadetto.

Calciomercato Juventus: Weah verso il Marsiglia

La Juventus prosegue intanto il proprio calciomercato in entrata e in uscita anche per la prima squadra. Tra i possibili partenti c’è Timothy Weah, il cui futuro sembra sempre più lontano da Torino.

Dopo una stagione deludente e con uno spazio ridotto nelle strategie tecniche di Tudor, l’esterno statunitense è diventato uno dei principali indiziati a lasciare la squadra.

Il Marsiglia, allenato da Roberto De Zerbi, ha già preso contatti con l’entourage del giocatore, manifestando un interesse concreto. Il club francese considera l’esterno americano un profilo perfetto per rafforzare il proprio reparto offensivo. La trattativa è ancora nelle fasi preliminari, ma l’interesse da parte del Marsiglia è reale. La Juventus, da parte sua, ha accolto positivamente l’interesse del club d’Oltralpe e sarebbe disposta a cedere il giocatore per una somma compresa tra i 13 e i 15 milioni di euro.

Secondo quanto riferito da fonti inglesi, il nome di Timothy Weah sarebbe emerso nei colloqui tra Juventus e Manchester United in vista di un possibile scambio con Jadon Sancho. Tuttavia, l’esterno americano non sembra essere una priorità per i Red Devils, che invece paiono preferire altri profili della rosa bianconera, come Douglas Luiz.