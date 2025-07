La Juventus si trova in una fase importante per il futuro di Dusan Vlahovic. Nei prossimi giorni, il club bianconero dovrà affrontare la questione legata al centravanti serbo, il cui contratto rappresenta un problema non indifferente per le casse della società. L’intenzione della Juventus è chiara: trovare un acquirente il prima possibile per evitare di perdere Vlahovic a parametro zero alla scadenza del contratto.

A confermare la delicatezza della situazione è stato anche il giornalista Alfredo Pedullà, che su X ha rivelato: “Vlahovic ha avuto altri contatti con Allegri”.

Ostacolo ingaggio

Il principale ostacolo a una possibile cessione di Vlahovic riguarda l’ingaggio. L’attaccante percepisce infatti uno stipendio da 12 milioni di euro a stagione, cifra che rischia di spaventare molti potenziali acquirenti. Anche su questo punto è intervenuto Pedullà, sottolineando come la questione dell’ingaggio sia centrale in una eventuale trattativa con il Milan: “La spalmatura ingaggio è un passaggio essenziale ma da fare (12 milioni)”. Senza una rimodulazione dell’ingaggio, infatti, difficilmente qualche club potrà permettersi di sostenere un’operazione che, oltre al costo del cartellino, richiederebbe un esborso molto elevato anche sul piano salariale.

In casa Juventus c’è consapevolezza che la permanenza di Vlahovic sia sempre più difficile senza un rinnovo che possa tutelare il club e allo stesso tempo permettere all’attaccante di sentirsi al centro del progetto tecnico.

Senza un accordo in tempi brevi, la società bianconera cercherà quindi di cederlo già in questa sessione di mercato per evitare di perderlo a zero fra 12 mesi, come successo in passato con altri giocatori di valore.

Dal 24 luglio riprenderà la preparazione

Intanto, mentre le discussioni sul futuro del centravanti proseguono, la Juventus ha ufficializzato le date della ripresa degli allenamenti in vista della prossima stagione. La squadra tornerà a lavorare a partire dal 24 luglio, data in cui i giocatori si ritroveranno a Torino per iniziare la preparazione alla prima giornata di Serie A, che vedrà i bianconeri impegnati contro il Parma. Il debutto ufficiale della Juventus nella stagione 2025/26 è previsto per domenica 24 agosto.

In preparazione al nuovo campionato, i bianconeri trascorreranno anche un periodo lontano dalla Continassa: dal 2 al 10 agosto, infatti, la Juventus si trasferirà in Germania, precisamente a Herzogenaurach, sede di uno dei centri sportivi più moderni in Europa. In quei giorni, il tecnico e il suo staff lavoreranno sulla condizione atletica e sugli schemi tattici, approfittando di un ambiente tranquillo per compattare il gruppo e integrando eventuali nuovi innesti di mercato.