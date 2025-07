Il nome di Dodô resta un’opzione calda: l’ex direttore sportivo Giuntoli aveva già avviato i primi contatti a marzo, e la Juventus ha riallacciato i rapporti prima che il giocatore partisse per le vacanze, con l’intenzione di risentirsi a metà luglio. Dopo aver chiuso il primo colpo in attacco con David (ex Lille), Comolli sta lavorando a un piano per chiudere altri due innesti considerati prioritari come un esterno e un difensore centrale entro il 24 luglio, data d’inizio del ritiro alla Continassa. Successivamente, nella seconda fase del mercato, l’attenzione si sposterà su un centrocampista che possa alternarsi da titolare con Locatelli e Thuram.

Tra le idee, c’è anche Xhaka.

La Fiorentina chiede 30 milioni per Dodò

La Fiorentina ha proposto a Dodô un rinnovo di contratto, anche se l’attuale accordo scade solo nel 2027, quindi non c’è particolare urgenza. Tuttavia, il club si sta già attivando per individuare un eventuale sostituto, consapevole che, se l’interesse della Juventus dovesse concretizzarsi in un’offerta, il giocatore potrebbe vacillare e chiedere la cessione. Il presidente Commisso valuta il terzino 30 milioni di euro e, come dimostrato in passato con la trattativa per Nico Gonzalez, non è disposto a scendere sul prezzo, al massimo può concedere flessibilità nelle modalità di pagamento. Intanto, la Juve si sta muovendo per mettere insieme il budget necessario e preparare l’assalto a Dodô.

Le alternative della Juventus a Dodò

Nella lista di Comolli figurano anche altri profili interessanti, in particolare quello di Joaquín Piquerez, uruguaiano di 26 anni in forza al Palmeiras e tra i protagonisti dell’ultimo Mondiale per Club. Il suo contratto è in scadenza nel 2026 e potrebbe essere ceduto per una cifra intorno ai 15 milioni di euro. Piquerez è un terzino sinistro puro e, a differenza di Dodô, è abituato a giocare in sistemi con una difesa a tre. Pur non avendo l’esuberanza fisica e atletica del brasiliano, garantisce affidabilità difensiva e buone soluzioni in fase di assist. Resta poi vivo anche l’interesse della Juventus per Miguel Gutiérrez, 23 anni, cresciuto nel vivaio del Real Madrid e attualmente al Girona: sul suo cartellino pende una clausola da 35 milioni, ma ci sono margini per trattare.

Le caratteristiche di Dodò

Dodô è un terzino destro brasiliano dalle spiccate doti offensive, rapido e tecnico, capace di saltare l’uomo e creare superiorità numerica sulla fascia. Dotato di un ottimo controllo di palla e di una buona visione di gioco, partecipa attivamente alla manovra, arrivando spesso al cross o alla rifinitura dell’azione. Nonostante la sua vocazione offensiva, è migliorato anche in fase difensiva, grazie a una buona velocità di recupero e a un posizionamento sempre più attento. La sua capacità di adattarsi sia in una difesa a quattro sia in sistemi più flessibili lo rende un profilo interessante per squadre che cercano esterni moderni e dinamici.