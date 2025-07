Il calciomercato del Crotone entra nel vivo. Dopo aver disputato una stagione travagliata, il Crotone punta a rafforzarsi in tutti i reparti, ma non mancano anche le partenze. Andrea Barberis, centrocampista arrivato lo scorso novembre, è uno dei principali indiziati a lasciare la squadra, mentre la dirigenza si sta concentrando su innesti in difesa e attacco. I nomi per le fasce sono quelli di Cristian Andreoni e Walter Guerra. In avanti rimane la pista Gennaro Anatriello, difficile per la concorrenza del Vicenza.

Andrea Barberis in partenza: il Cittadella sulle sue tracce

Andrea Barberis, centrocampista classe 1992, sembra essere destinato a lasciare il Crotone. Arrivato a novembre da svincolato, il calciatore aveva firmato un contratto fino al termine della stagione con un’opzione di rinnovo, ma le trattative per un possibile prolungamento non sembrano essere andate a buon fine. Le strade di Barberis e del Crotone si separano, con il Cittadella che si fa avanti nelle ultime ore per accaparrarsi il giocatore. La squadra veneta, reduce dalla retrocessione in Serie C, sta cercando un rinforzo per il centrocampo e ha individuato in Barberis il profilo giusto. Il calciatore, 31 anni, è vicino a firmare un contratto biennale con i veneti, un passaggio che potrebbe concretizzarsi già nelle prossime ore.

Cristian Andreoni e Walter Guerra: i rinforzi per la difesa

Mentre il centrocampo sembra perdere uno degli elementi di esperienza, il Crotone si sta concentrando su possibili innesti difensivi. Due i nomi più caldi: Cristian Andreoni della Juve Stabia e Walter Guerra del Picerno. Andreoni, terzino destro classe 1992, ha disputato un’ottima stagione con la squadra campana, accumulando 15 presenze tra campionato e playoff. La sua versatilità e il suo rendimento costante hanno attirato l’interesse non solo del Crotone, ma anche del Benevento. Tuttavia, sembra che la società pitagorica stia cercando di accelerare per aggiudicarsi il giocatore. Parallelamente, il Crotone sta trattando con il Picerno per acquistare Walter Guerra, altro difensore di esperienza.

Guerra, classe 1992, è un esterno sinistro che conosce bene l’allenatore Emilio Longo, con cui ha lavorato durante la sua esperienza lucana.

Gennaro Anatriello, pista difficile per il Crotone

Il nome per l'attacco circolato nei giorni scorsi per il Crotone è quello di Gennaro Anatriello. La punta del Bologna si starebbe guardando attorno per trovare una squadra che gli permetta di giocare con continuità. Al momento il calciatore sembrerebbe più vicino al Vicenza che alla squadra rossoblù. In attacco il Crotone dovrà valutare l'eventuale cessione di Marco Tumminello, con il calciatore ex Primavera della Roma che avrebbe ricevuto diversi interessamenti anche dalla Serie B.