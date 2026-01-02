Il nuovo anno si apre con nuove potenzialità trattative sull'asse Crotone-Salerno. Ad essere interessato è il jolly difensivo Filippo Berra. Il calciatore, arrivato in estate dal Benevento, potrebbe passare alla Salernitana nelle prossime ore tra le fila dei granata. Il club campano, sempre in difesa, segue anche il centrale difensivo dei calabresi Riccardo Cargnelutti.

Berra supera Cargnelutti nel gradimento della Salernitana

Nei giorni scorsi Riccardo Cargnelutti era stato individuato come obiettivo principale per rinforzare la difesa della Salernitana a gennaio.

Ora, con il subentro del Catania - interessato al calciatore -, il club campano avrebbe dirottato le sue attenzioni verso il profilo di Filippo Berra che sembra ad un passo dal trasferimento. Difensore centrale, terzino all'occorrenza, Berra si è dimostrato utile alla causa rossoblù nelle ultime gare del girone d'andata. Per lui 15 presenze e 1 gol in questa stagione, con un'alternanza tra titolarità e subentro a gara in corso dalla panchina.

Berra già a Salerno, si attende l'ufficialità

Il difensore avrebbe già trovato l'accordo con la società. Per lui il trasferimento avverrà a titolo definitivo con la firma di un contratto biennale. Ancora sconosciute le cifre. L'ufficialità del trasferimento di Filippo Berra dal Crotone alla Salernitana dovrebbe giungere già nelle prossime ore.

Un rinforzo importante e di categoria per la Salernitana che punta a giocarsi le sia chance di promozione diretta.

Crotone, le altre operazioni di gennaio

Con il trasferimento di Filippo Berra alla Salernitana il Crotone potrebbe temporeggiare per il passaggio di Riccardo Cargnelutti ad un'altra società. Gli squali devono ancora fronteggiare l'assenza per infortunio di Cristian Andreoni, fuori da alcuni mesi. In uscita gli squali attendono offerte importanti per l'attaccante Guido Gomez che non sarà svenduto. Il capitano è legato alla società e ai tifosi dopo quattro anni da protagonista. Bisognerà trovare una squadra anche per Federico Ricci e Riccardo Stronati che non sembrano essere nei piani del club.

Per il primo si sarebbe fatto avanti il Picerno, per il centrocampista ci sarebbe sul tavolo due ipotesi: Casertana e Giuliano.

Crotone in campo contro il Benevento

Nella serata del 5 gennaio la squadra di Emilio Longo tornerà in campo per la sfida dello stadio "Vigorito" contro il Benevento. Una gara difficile per GLI squali che già all'andata, all'Ezio Scida, sono usciti battuti per 1-2. Il match sarà valido come turno della 20esima giornata di Serie C, prima gara del girone di ritorno.