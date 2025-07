L'attacco è al centro delle manovre di mercato della Juve. Comolli deve completare il reparto, accelera per Jadon Sancho del Manchester United, ma al momento avrebbe due priorità: Kolo Muani e Conceicao. I due giocatori si sono ben ambientati a Torino, piacciono e non poco a Tudor e soprattutto fanno già parte del gruppo, sarebbero quindi due acquisti già ambientati e pronti per la prossima stagione.

Mercato Juve, Comolli vuole convincere il Porto per Conceicao

Le trattative non saranno molto semplici e lo ha dimostrato il recente passato soprattutto per Francisco Conceicao.

La Juve ha già pagato 10 milioni per il prestito e sperava che questa cifra potesse ammorbidire il Porto proprietario del cartellino. I lusitani però non sono così malleabili e tengono fede all'accordo della scorsa estate con il riscatto fissato a 30 milioni. La cifra però per la Juve sarebbe troppo alta, Comolli ha provato a mettere sul piatto 20 milioni, ma l'offerta è stata rispedita al mittente con un secco "no".

Conceicao però è una priorità per il futuro dei bianconeri e quindi i dirigenti sarebbero pronti ad alzare ancora l'asticella, arrivando oltre i 23 milioni dell'ultima proposta ma non ai 30 della clausola. È possibile che la trattativa vada un po' per le lunghe, la Juve infatti al momento vorrebbe investire i 30 milioni in arrivo dal Mondiale per Club su Sancho spendendo per l'inglese 26 milioni.

Così bisognerà aspettare qualche cessione per avere i soldi per Conceicao, e in questo senso si aspettano gli assalti di Manchester United, Marsiglia o club arabi per Nico Gonzalez che viene valutato proprio una trentina di milioni.

La nuova offerta della Juve per Kolo Muani

Persi Gyokeres, ormai promesso sposo dell'Arsenal, e Osimhen, vicino al Galtasaray, la Juve è pronta a confermare come centravanti Kolo Muani. Il francese ha stregato Tudor che lo ha preferito a Vlahovic per la sua duttilità e la capacita di essere più incisivo rispetto al serbo. Comolli si è così messo in moto avviando i contatti con il Paris Saint Germain per un nuovo prestito. Per i parigini non è la soluzione ideale ma ci sono due fattori che portano acqua al mulino bianconero: la volontà del giocatore che ha già dichiarato più volte di voler restare a Torino e la scelta di Luis Henrique di non puntare sull'attaccante.

La strada è quindi aperta e Comolli vuole puntare su queste due leve per convincere i Campioni d'Europa. Il dirigente bianconero vorrebbe mettere sul piatto 10 milioni di euro per il prestito annuale di Kolo Muani.Il vero nodo è il riscatto del cartellino l'anno prossimo, il PSG vorrebbe l'obbligo (intorno ai 30-40 milioni), Comolli dovrebbe proporre inizialmente il diritto che possa diventare obbligo al raggiungimento di alcuni obiettivi sulla carta facilmente conquistabili. La partita è aperta, la Juve ha scelto Kolo Muani è ha diverse carte da giocarsi per chiudere l'affare.