Il colpo Jontathan David ha acceso il mercato in entrata dalla Juve, le grandi manovre prevedono l'accelerata per Sancho, la risoluzione del rebus Vlahovic e poi l'assalto a Kolo Muani. L'attacco però non è il solo reparto che cambierà, in difesa si cerca un centrale affidabile con Hancko in pole position, e poi ci sono le corsie laterali da impostare. Cambiaso è il punto fermo, Weah sarebbe in partenza e dovrà essere sostituto da un profilo di livello per questo i bianconeri starebbe pensando a Clauss, già allenato da Tudor in passato.

Juve, Weah in partenza e Alberto Costa ha mercato

L'uscita di Weah non è una novità, la Juve aveva già nelle scorse settimane accettato il corteggiamento del Nottingham Forest, ma l'operazione che comprendeva anche Mbangula, non è andata a buon fine. Sull'americano è così piombato il Marsiglia di De Zerbi, i bianconeri valutano il cartellino circa 15 milioni, cifra che non dovrebbe spaventare l'OM pronto a offrire al giocatore un contratto fino al 2030. Le parti sono in contatto, la sensazione è che sia la volontà di tutti di chiudere una trattativa ben impostata.

Incerto il futuro di Alberto Costa. Il portoghese al Mondiale per Club si è messo in luce, Tudor lo ha promosso spesso titolare e lui ha sfruttato le occasioni, anche se ha commesso qualche errore di troppo in fase difensiva.

Le recenti prestazioni avrebbero acceso anche il suo di mercato con club arabi e di Premier League che si sarebbero fatti avanti. La cessione servirebbe a recuperare un tesoretto per l'acquisto delle altre pedine mancanti nello scacchiere bianconero. Nulla è ancora deciso, ma le eventuali offerte saranno ascoltate.

Clauss e Palestra per la nuova Juve

Con l'addio di Weah si rende necessario l'acquisto di un nuovo esterno che possa coprire tutta la fascia della Juve. In cima alla lista dei desideri ci sarebbe Jonathan Clauss, 32 anni di proprietà del Nizza reduce da una stagione con 3 gol e 8 assist in Ligue 1, prestazioni di livello che gli hanno fatto guadagnare anche la chiamata nella Nazionale di Deschamps.

Tudor lo ha già allenato al Marsiglia, apprezza la sua capacità di giocare a tutto campo dando ossigeno alla manovra offensiva senza però dimenticare quella difensiva. L'età abbassa il costo del cartellino e quindi Clauss potrebbe rappresentare un'occasione durante questa sessione di mercato.

Se dovesse uscire anche Alberto Costa si dovrà cercare anche un nuovo esterno e la pista Palestra dell'Atalanta potrebbe scaldarsi. Il ventenne prodotto del settore giovanile bergamasco nell'ultima stagione è stato impegnato, soprattutto nel finale, da Gasperini in prima squadra con buoni risultati. Ha tecnica e fisico oltre alle gambe giuste per fare l'esterno a tutto campo. La Dea però non è facile da convincere e così Comolli studia anche altre alternative, l'ex Udinese Widmer che oggi gioca nel Mainz e il brasiliano della Fiorentina Dodò che vorrebbe lasciare i viola, ma la squadra toscana lo valuta almeno 25 milioni.