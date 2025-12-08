Stanno facendo discutere sul web le parole scritte da Ezio Greggio, che su X si è scagliato in maniera veemente contro la proprietà della Juventus, accusandola di aver messo in mano la squadra a dirigenti incapaci di fare il loro mestiere. Una critica che punta dritta a un nome su tutti: Damien Comolli.

Juventus, Greggio furente: 'Non so se si rendono conto di aver messo degli incapaci in punti chiave della dirigenza'

Ezio Greggio ha scritto un messaggio sul proprio account X a seguito del KO incassato dalla sua Juventus con il Napoli, dai toni decisamente accesi: "Io vorrei sapere se la proprietà della Juventus si rende conto che ha messo in punti chiave dirigenziali della società degli incapaci e inesperti che hanno comprato dei bidoni come Openda, David, Cabal e altre mezze tacche che non sono degne di stare neanche in panchina.

Abbiamo ancora Kostić. Spalletti se deve fare cambi si ritrova gente che corre in giro per il campo, che non ha i fondamentali, che butta via la palla e ci fa pure prendere gol".

Greggio continua nel suo sfogo sottolineando: "Giocatori (si fa per dire) che non solo non sono degni della Juve, ma neanche delle squadre ultime in classifica della serie A. Sono anni che ci ritroviamo in campo acquisti di bidoni di tutti i tipi che hanno fatto fare affari solo a chi se ne è liberato. E forse non solo a loro, ma non alla Juve. Il povero Spalletti è un grande allenatore, ma non può giocare un campionato, anzi tre, non solo senza qualche fuoriclasse da Juve, ma al massimo con 7 o 8 buoni giocatori mentre gliene servirebbero almeno 22".

Greggio ha concluso scrivendo: "Quella di oggi, per me da juventino malato come sono io e come lo sono tutti i nostri tifosi, non è più la “Juventus” né nei dirigenti né nella maggior parte dei giocatori. Anche stasera Giovanni e Umberto non riposeranno in pace".

Juve, i tifosi rispondono a Greggio: 'Questa società scimmiotta l'Inter derisa di Moratti'

Le parole di Ezio Greggio hanno letteralmente incendiato il web, con tantissimi tifosi che hanno replicato alle parole del conduttore: "Applaudo. Questa è la Juventus che scimmiotta Moratti, dopo averlo, giustamente preso in giro per anni per aver accumulato i peggiori bidoni stranieri. Ora l'allievo ha superato il maestro. Complimenti" scrive un utente su X.

Un altro poi aggiunge: "Dopo tanto godere serve avere tanta pazienza ma basta coi proclami inutili, servono piani seri. Un top team compra 2/3 pezzi all'anno e rifonda così, noi prendiamo solo giovani da valorizzare mentre accanto ai giovani dovresti mettere 2/3 esperti con un leader per reparto. Vedi come ripartiresti".