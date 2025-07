Nelle scorse ore il giornalista Romeo Agresti ha parlato su Youtube della trattativa in fase di conclusione che vorrebbe Samuel Mbangula prossimo a passare dalla Juventus al Werder Brema per 10 milioni più bonus: una cifra considerata troppo bassa da Agresti e che, secondo lui, sarebbe causata da una gestione sbagliata del club bianconero.

Agresti: 'La cifra con cui si è ceduto Mbangula è bassa, il club si è fatto un autogol'

Il giornalista Romeo Agresti ha registrato un video sul proprio canale Youtube nel quale parla della trattativa ormai ai dettagli che vedrà Samuel Mbangula passare dalla Juventus al Werder Brema per circa 10 milioni di euro: "Con l'attaccante esterno ci siamo fatti un autogol, perché dal momento che tutti sanno che lo avevi quasi venduto a fine giugno al Nottingham Forest con Weah, che quindi è sul mercato, che quindi non è imprescindibile e non ci punti, automaticamente già costa meno per chi si affaccia.

Perciò sono d'accordo a ritenere che questa cifra sia bassa. Vediamo quello che combinerà in in Bundesliga, perché è il classico giocatore che, onestamente, non so cosa potrà fare. Non mi aspettavo nemmeno che si potesse affacciare già in prima squadra e facesse così bene. È un ragazzo che ha delle potenzialità, potrebbe fare un ulteriore step di crescita, così come magari essere un flop e finire nell'anonimato. Una cosa che ovviamente non gli auguro, visto che è cresciuto nel settore giovanile dei bianconeri".

Agresti ha proseguito: "Di certo, secondo me, la cifra incassata non rispecchia i valori della stagione 2024-2025 in termini individuali. Perché Mbangula è stato una delle poche note liete dell'era Thiago Motta.

Per un esterno che in queste ore andrà in in Germania, un altro potrebbe concretamente lasciare Torino, mi riferisco a Timothy Weah. Nelle ultime 48 l'OM sta accelerando dopo una prima fase interlocutoria. Sulla formula credo che i due club ci siano e parliamo di un prestito con obbligo di riscatto a verificarsi con determinate condizioni agevoli. La Juve vuole garantirsi che nell'estate 2026 il calciatore non sia più di proprietà dei bianconeri e sulle cifre anche qua si sta lavorando. Ora, io credo che le prime richieste della Juventus su Weah eh si aggirassero attorno ai 16-15 milioni. So che l'OM è partito da molto più basso, quindi 10 o 11. Diciamo che la forbice 12-15, secondo me, porterà gli accordi definitivi".

Juve, i tifosi rispondono ad Agresti: 'Qualsiasi altro club avrebbe venduto Mbangula a 30 milioni'

Le parole di Agresti hanno acceso la discussione sul web: "Qualsiasi altra squadra in Italia un giocatore così giovane, che ha fatto quello che ha fatto come Mbangula, quest'anno lo avrebbe venduto a 25/30 milioni, noi a 10..." scrive un tifoso bianconero su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Stavolta non sono d’accordo. Non è vero che mettere un giocatore sul mercato gli diminuisce il prezzo. Dipende dalla forza che hai e dal poterti assumere anche il rischio di non venderlo".