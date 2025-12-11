Nelle scorse ore il giornalista Gianni Bezzi, intervenuto a TMW Radio, ha parlato della Juventus, sottolineando come il club bianconero sia attualmente lontano dagli standard che lo hanno caratterizzato in passato. Una situazione che, a suo avviso, dipende da una rosa composta da calciatori di livello inferiore, con poche eccezioni.

Il giornalista Gianni Bezzi è stato intervistato nelle scorse ore da TMW Radio e parlando della Juventus ha detto: "Non è più la squadra di un tempo, anzi ha pochi giocatori di grande livello.

È una Juve che ha cambiato tre allenatori in poco tempo e con Spalletti sta cercando una chiave di lettura definitiva". Bezzi, sulle parole del tecnico toscano a seguito del match con il Pafos ha poi aggiunto: "Spalletti ha definito imbarazzante il primo tempo contro una squadra cipriota che avrebbero potuto affrontare con le seconde linee. Serviva una squadra più energica, più vivace".

Bezzi ha osservato come il Napoli stia proseguendo da tempo il proprio percorso privo di numerosi elementi di spicco e come l’emergenza evidenziata da Antonio Conte sia, a suo avviso, reale e consistente. Ha ricordato che la formazione partenopea proviene da un ciclo impegnativo nel quale ha raccolto punti contro Atalanta, Roma e Juventus, mentre in Coppa Italia ha mostrato segnali di evidente affaticamento.

Proprio tale condizione, ha sottolineato, ha influito sull’approccio alla sfida con il Benfica, nella quale Conte è uscito sconfitto.

Bezzi ha comunque ribadito la convinzione che l’allenatore mantenga una certa distanza dal presidente, coerentemente con una carriera che lo ha sempre visto eccellere soprattutto nelle competizioni nazionali, mentre incontrare ostacoli nelle competizioni europee. Secondo il giornalista, Conte si troverebbe in una fase di equilibrio complesso: da un lato consapevole della necessità di proseguire il cammino europeo per garantire introiti fondamentali al club, dall’altro incline a concentrare le energie sulla corsa allo scudetto.

Analizzando, invece, il panorama italiano, Bezzi ha individuato nell’Inter la maggiore delusione del momento.

A suo giudizio si tratta di una squadra capace di superare ostacoli minori, ma incapace di mantenere lo stesso livello di rendimento quando il confronto si alza di qualità. La recente prestazione contro il Liverpool, ha affermato, non risulta neppure commentabile per insufficienza complessiva, così come l’intervento di Bastoni, giudicato da lui indegno persino di una gara giovanile.

Juve, le parole di Spalletti a cui fa riferimento Bezzi

Le parole di Bezzi su Spalletti, nascono proprio dalle dichiarazioni fatte dal toscano nell’immediato post di Juve-Pafos a Sky Sport: "È chiaro che noi dobbiamo fare di più, non siamo contenti, io non sono contento, i ragazzi non sono contenti di loro stessi, in alcuni momenti abbiamo fatto proprio il minimo, ci sono state anche delle situazioni imbarazzanti nel primo tempo".