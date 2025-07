Secondo quanto riferito su YouTube dal giornalista Giovanni Albanese, all'interno della società Juventus ci sarebbe un attrito tra i dirigenti bianconeri e in particolare tra Giorgio Chiellini e Damien Comolli.

Juventus, Albanese: 'Per quello che raccolgo, tra i dirigenti ci sono visioni diverse'

Il giornalista Giovanni Albanese ha parlato su YouTube rivelando quella che sarebbe una situazione poco allineata fra i nuovi dirigenti della Juventus: "Oggi, per quello che raccolgo, alla Continassa e tra i dirigenti ci sono delle visioni diverse. Questo mi lascia immaginare che, a un certo punto, non si riuscirà a trovare un'idea comune e questo non va bene.

Perché, negli ultimi anni, certi scenari li abbiamo vissuti più volte e chi, come me, fa il cronista e ha il dovere di filtrare le notizie non può far finta di nulla. Negli ultimi anni troppe volte, all'interno della Juventus, abbiamo registrato spaccature che poi in qualche modo hanno portato a degli insuccessi per un motivo o per un altro. Questo è assolutamente un errore da non ripetere in questo nuovo ciclo all'interno di un management che deve essere solido e deve venir fuori con grande compattezza. A mio avviso non ci siamo, perché la Juve il 24 di luglio comincia la nuova stagione con raduno alla Continassa e per quella data mi aspetto già un direttore tecnico".

Albanese ha proseguito: "Oggi, però, abbiamo troppe candidature, poche linee chiare, evidentemente perché ogni testa pensante all'interno della Continassa ha il proprio nome, ha il proprio candidato, ed evidentemente così non si sta arrivando a una soluzione.

Mi viene da dire che anche in questa situazione dovrà intervenire la proprietà, perché alla fine sarà John Elkann a decidere ruoli e nomine per il nuovo direttore tecnico e il nuovo direttore sportivo della Juventus. Andando ai confronti e alle candidature, per quello che ho raccolto, si può anche associare ogni candidato a chi all'interno della Continassa partecipa attivamente al processo decisionale della società. Per Damien Comolli, il direttore tecnico ideale sarebbe Modesto, ex Monza ed ex calcio francese, figura che conosce bene. Per Giorgio Chiellini, invece, il nome giusto sarebbe Marco Ottolini, attuale direttore tecnico del Genoa".

Juve, i tifosi rispondono ad Albanese: 'Spero che Chiellini lasci lavorare Comolli'

Le parole di Albanese hanno catturato l'attenzione di tanti tifosi bianconeri: "Spero che Chiellini si scansi lasciando lavorare Comolli che ha molta ma molta più esperienza di lui. Giorgio fino a ieri giocava a calcio ed ha le influenze negative del modus operandi all'italiana che è a tutti gli effetti il male peggiore che infetta il nostro paese", scrive un utente su YouTube. Un altro poi aggiunge: "Cambiano le facce, ma la situazione resta sempre la stessa. Troppe parole, Società di serie D".