La Juventus potrebbe presto dover prendere una decisione importante sul futuro di Alberto Costa. Il giovane terzino portoghese, arrivato a Torino solo lo scorso gennaio dal Vitória Guimarães, ha attirato l’attenzione di diversi club europei grazie alle sue prestazioni solide sotto la guida di Igor Tudor. In particolare, è lo Sporting Lisbona a muoversi concretamente per il classe 2004. Come riportato da Alfredo Pedullà tramite il suo profilo X, infatti, “Esclusiva: Alberto Costa, lo Sporting allo scoperto, offerti 20 milioni alla Juventus”.

La Juventus riflette sul futuro di Costa

Acquistato per 12 milioni di euro pochi mesi fa, Alberto Costa potrebbe garantire già una corposa plusvalenza al club torinese. Ma la valutazione non può limitarsi all’aspetto economico: Costa, nonostante la giovane età, ha convinto per personalità, corsa e duttilità tattica, imponendosi come uno dei prospetti più interessanti della rosa bianconera. Cederlo adesso, pur a fronte di un’offerta importante, significherebbe dover tornare sul mercato per trovare un profilo con caratteristiche simili e possibilmente già pronto per il campionato italiano. Non un’operazione semplice, considerato anche il desiderio della Juventus di puntare su giovani talenti da valorizzare nel tempo.

Tuttavia, l’asse tra Juventus e Sporting Lisbona potrebbe non esaurirsi con il solo nome di Alberto Costa. Secondo quanto filtra, tra i due club potrebbe presto aprirsi un dialogo anche per Morten Hjulmand, centrocampista danese classe 1999 che piace molto a Damien Comolli. Il dirigente bianconero, infatti, è alla ricerca di rinforzi per la mediana e considera Hjulmand un profilo ideale per dare equilibrio e qualità alla zona centrale del campo.

Si riduce la distanza per Conceição

Nel frattempo, la Juventus continua a lavorare su un altro fronte delicato: il riscatto di Francisco Conceição. Il fantasista portoghese, arrivato in prestito dal Porto nella scorsa finestra invernale, è uno degli obiettivi prioritari della dirigenza.

Il club bianconero ha già alzato l’offerta a 22 milioni per trattenere il talento classe 2002, ma i lusitani restano fermi sulla richiesta iniziale di 25 milioni. Tre milioni di distanza che al momento tengono in bilico l’esito dell’operazione, anche se c’è ottimismo sul fatto che si possa chiudere entro il 16 luglio, data cruciale: da quel giorno, infatti, la clausola rescissoria di Conceição salirà a 45 milioni, complicando sensibilmente l’affare.