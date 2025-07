Nelle scorse ore, il giornalista Marcello Chirico ha parlato su YouTube della Juventus e dell’operazione, apparentemente in stallo, con il Manchester United per Jadon Sancho. Chirico ha sottolineato come la situazione tra i due club sia ferma per motivi economici.

Juventus, Chirico: 'Sancho sta diventando la solita infinita telenovela stucchevole'

"Sancho, sta diventando una telenovela infinita e stucchevole, che sta seccando me, i tifosi e di sicuro anche lui", queste sono le parole usate da Marcello Chirico per commentare la trattativa tuttora in atto tra la Juventus e il Manchester United.

Il giornalista ha proseguito: "L'operazione è abbastanza bloccata, così come il mercato della società bianconera. Il motivo? Sempre lo stesso, i soldi. Perché per Sancho sembrava tutto fatto, poi alla fine, quando si arriva lì per prendere il giocatore, lo United ti ha chiesto qualcosa in più rispetto a quei 10-15 milioni di euro che erano stati messi sul piatto. Con il calciatore poi la Juventus avrebbe già trovato l'accordo, anche grazie a una concorrenza che non è così spietata per l'inglese".

Chirico ha proseguito: "Tudor lo vorrebbe per il 24, la data del raduno alla Continassa. Oltre a Jonathan David spererebbe almeno in un altro acquisto per iniziare la stagione con un giocatore nuovo.

Perché è importante avere dal principio calciatori che arrivino da fuori. Basti guardare Koopmeiners, che giunse l'anno scorso alla fine del mercato e per questo si allenò male, non entrando mai in forma e quindi saltando la preparazione corretta. Ha poi avuto un mucchio di infortuni e quindi credo sia molto importante gestire dall'inizio ogni elemento. Detto questo, l'operazione Sancho non dipende da noi, ma dalle vicende che si sviluppano attorno alla Juve".

Il giornalista ha concluso: "Mbangula, direzione Werder Brema, ma bisogna completare l'operazione, Weah direzione Marsiglia, ma anche lì da completare l'operazione. Inoltre c'è un potenziale discorso in ballo con l'Atalanta, che se perderà Lookman potrebbe rivolgersi ai bianconeri per il profilo di Nico Gonzalez".

Juventus, i tifosi rispondono a Chirico: 'Sancho è come Berardi, tutti gli anni viene accostato ai bianconeri'

Le parole di Chirico hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi: "Comprendo la logica aziendalista, la necessità di dover incastrare i vari tasselli a fronte della quadra in bilancio, ma se la Juventus vede in Sancho un diamante da sgrezzare, perché non lo prendono a prescindere?", scrive un utente su YouTube. Un altro aggiunge: "Sancho è come Berardi, tutti gli anni questo nome viene sempre rispolverato come da abitudine, d'altronde anche lui viene accostato alla Juve da quando era ancora in fasce".