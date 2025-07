Il giornalista sportivo Marcello Chirico si è detto particolarmente scettico in merito alle indiscrezioni di mercato che vorrebbero la Juventus vicina a trovare una soluzione per l'empasse con Dusan Vlahovic. Secondo Chirico infatti, il serbo e il suo agente starebbero rifiutando qualsiasi offerta fattagli da Damien Comolli.

Chirico: 'Soluzione per Vlahovic? Fesserie, Comolli non parla al calciatore e al suo agente dal mondiale'

"Ho letto in questi giorni che ci sarebbe una via d'uscita con Vlahovic e che la Juventus potrebbe trovare una soluzione al suo problema.

Sono tutte fesserie, Comolli non parla col calciatore e il suo agente da settimane", queste sono le parole piuttosto eloquenti usate da Marcello Chirico nel suo ultimo video su Youtube.

Il giornalista ha proseguito: "Comolli ha visto l'ultima volta Vlahovic al mondiale negli Stati Uniti, poi non ha più avuto occasione. Il dg bianconero gli aveva chiesto di presentarsi col suo procuratore o mandare anche solo Ristic alla Continassa dopo il torneo negli USA, ma hanno rifiutato l'invito e non si sono presentati. Eppure viene fuori che ci potrebbe essere una possibile soluzione. Ma se non si parlano e non si vedono da settimane, come può essere possibile? Anzi Vlahovic giovedì inizia il raduno della Juventus e si presenta alla Continassa".

Chirico ha continuato: "Il calciatore si presenterà il 24 luglio e quindi lì ci sarà motivo e modo per Comolli finalmente di poterlo vedere e di potergli parlare. Ecco, magari al massimo si sono mandati dei messaggini nei quali la società ha proposto un rinnovo con cifre anche minori, in modo tale da poterlo cedere con più facilità ad un'altra squadra e trovare cosi una soluzione che soddisfi tutti. Ma non se ne parla, hanno rifiutato il rinnovo tre volte e rifiuteranno anche la quarta. Non ne vogliono sapere, perché hanno il coltello dalla parte del manico e sanno che al momento questo muro contro muro lo stanno vincendo loro".

Il giornalista ha concluso dicendo: "C'è una soluzione a questo empasse?

Non credo, perché anche quando la Juve ha proposto al calciatore di venderlo a 20 milioni, dandogli qualcosa di buonuscita, c'é stato un secco no. O Meglio, Ristic ha chiesto a Comolli 5 milioni per lui e 5 milioni per il suo assistito e non fa un passo indietro. Quindi io non vedo assolutamente soluzione e continuo a dire che questa storia finirà male se non peggio".

Juve, i tifosi rispondono a Chirico: 'A Vlahovic importa solo quello che c'é scritto sul contratto, tanto vale tenerlo'

Le parole di Chirico hanno acceso la discussione sul web: "A Vlahovic non importa se lo tengono un anno in tribuna, lui e il suo procuratore vogliono quello che c'è scritto sul contratto. La cosa ormai si è capita, tanto vale tenerlo in panchina e utilizzarlo", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Voglio vedere con che coraggio si presenta allo Stadium il prossimo anno. Vedrai che fra poco cambia idea".