La Juventus in questa sessione di calciomercato per ora ha ufficializzato solo l'ingaggio di Jonathan David e il mancato arrivo di nuovi calciatori sta cominciando a far preoccupare una fetta di pubblico bianconero. Molti di questi, sul web, hanno iniziato a scrivere messaggi nei quali puntano il dito contro la società, il suo presunto immobilismo e le carenze strutturali all'interno dell'organigramma del club piemontese.

Il mercato della Juve non si sblocca, i tifosi cominciano a preoccuparsi: 'Finiremo per rimpiangere Giuntoli'

L'immobilismo della Juventus, o presunto tale, sul mercato starebbe cominciando a far innervosire una buona fetta del pubblico bianconero.

L'acquisto di Jonathan David, come parametro zero e la conferma di Francisco Conceicao, che ancora deve essere ufficializzata, non avrebbe colmato l'appetito di un tifo che aspetta la prossima stagione per riscattare un'annata fatta da molti bassi e pochi alti. Sul web si cominciano quindi a leggere i primi messaggi di contestazione nei confronti dell'operato di Comolli e soci: "Finiremo per rimpiangere Giuntoli… e comunque perché meravigliarsi tanto dei mancati acquisti? Non era stato lo stesso Tudor al suo arrivo ad affermare che la rosa era già forte così? E la società lo ha preso sulla parola quindi tutto torna", scrive un tifoso che se la prende anche con la guida tecnica croata.

Un altro aggiunge: "Il problema non sono i mancati acquisti.

Per me Tudor avrebbe anche ragione, perché la rosa al completo e con tutti i giocatori che girano al 100% magari è pure forte. Ma il nostro mercato contraddice palesemente le affermazioni che disse proprio il croato. Abbiamo 8 giocatori in uscita Mbangula, Weah, Nico Gonzalez, Douglas Luiz, Vlahovic, Alberto Costa, Savona e ci metto pure Kolo Muani, che se non risolvi storia del prestito è in uscita. A questi si si aggiungono quelli fuori progetto (i vari Arthur e soci). Per me è follia".

Juventus, i tifosi analizzano le mancanze del club: 'Serve lungimiranza e programmazione'

Tanti tifosi, cercano di esaminare le difficoltà della Juventus analizzando le mancanze del club: "Rimango sempre dell'idea che questo stallo è dovuto a una mancata programmazione e una bassissima lungimiranza che ci portiamo dietro da anni.

Bisogna incentivare lo scouting e investire su questo. Primavera e Next-gen debbono essere parte principale di questo progetto altrimenti ogni anno sarà la stessa storia", scrive un tifoso.

Un altro poi evidenzia: "C'è forse qualcuno che non ha ancora capito che per l'ennesima volta ripartiamo da zero? Abbiamo ricambiato la dirigenza un'altra volta in sette anni e pure da pochi giorni. Abbiamo cambiato 5 allenatori in 7 anni. Abbiamo cambiato e comprato giocatori di una scarsezza unica e difficili da rivendere. Abbiamo speso centinaia di milioni e siamo messi malissimo economicamente per arrivare a malapena quarti in serie A".