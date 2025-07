La Juventus continua a lavorare sul mercato per rinforzare la difesa, un reparto che il tecnico Igor Tudor ritiene fondamentale per garantire equilibrio e solidità al suo impianto tattico. Tra i nomi che piacciono alla dirigenza bianconera, uno in particolare sta prendendo sempre più quota: quello di Giovanni Leoni, giovane talento classe 2006 del Parma. Il difensore, considerato uno dei migliori prospetti italiani nel suo ruolo, ha già attirato l’attenzione di numerosi club, tra cui Inter e Milan, ma la Juventus sembra intenzionata a fare sul serio.

Come rivelato da Calciomercato.it, per provare a convincere il Parma, la Juventus sarebbe pronta a inserire nell’operazione tre giovani di grande qualità: Vasilije Adzic, trequartista montenegrino arrivato un anno fa, Fabio Miretti, centrocampista cresciuto nel vivaio e rientrato dal prestito al Genoa, e Jonas Rouhi, promettente terzino sinistro svedese.

La Juventus prova a convincere il Parma

L’intenzione del club bianconero è quella di abbassare le richieste economiche degli emiliani – che per ora chiedono 35 milioni di euro – offrendo in cambio profili utili al progetto tecnico del Parma. Non sarà facile, però: i gialloblù per il momento non vogliono privarsi del loro gioiello, almeno non in questa stagione, ma la proposta juventina potrebbe far vacillare la dirigenza.

Resta da capire se i ducali saranno disposti ad ammorbidire la loro posizione e aprire a una trattativa più flessibile, magari con un’operazione in prospettiva che permetta a Leoni di restare un altro anno in Emilia prima di trasferirsi a Torino. La Juventus, dal canto suo, non vuole lasciarsi sfuggire il giovane centrale, considerato uno dei più interessanti talenti italiani e visto il crescente interesse anche da parte di Inter e Milan, è pronta ad accelerare.

Amichevole al 2 agosto

Nel frattempo, il club bianconero prosegue la pianificazione della pre-season. È stata ufficializzata un’amichevole il 2 agosto contro la Reggiana, che si giocherà alla Continassa alle ore 11. Dopo questo primo test, la squadra partirà per il consueto ritiro estivo a Herzogenaurach, in Germania, dove resterà fino al 10 agosto, svolgendo allenamenti intensivi in vista dell’inizio della nuova stagione.

Infine, è in programma anche il classico appuntamento estivo tra la Juventus e la Next Gen, che si disputerà il 13 agosto all’Allianz Stadium. Da qualche anno, la società ha spostato questo evento dallo storico campo di Villa Perosa allo stadio principale per permettere a un numero maggiore di tifosi di assistere dal vivo alla partita. Una tradizione che si rinnova e che rappresenta l’ideale chiusura del precampionato prima del ritorno in campo per le sfide ufficiali.