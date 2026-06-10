La Juventus sembra essere sempre più vicina a Emiliano Martinez. Come rivelato da Gianluca Di Marzio, i bianconeri hanno praticamente raggiunto un accordo con il portiere argentino sul suo ingaggio. Un passo importante nella trattativa che potrebbe portare a Torino uno degli estremi difensori più apprezzati del panorama internazionale. La società piemontese è al lavoro per regalare a Luciano Spalletti un portiere di assoluto livello e il nome del campione del mondo con l’Argentina è ormai in cima alle preferenze della dirigenza e dello stesso allenatore.

Adesso però la strada verso la fumata bianca passa inevitabilmente dai colloqui con l’Aston Villa, club che detiene il cartellino del giocatore.

Juventus-Martinez: intesa vicina, ora serve l’accordo con l’Aston Villa

La Juventus e il Dibu Martinez hanno trovato quasi completamente un’intesa per un contratto triennale. L’argentino, qualora dovesse trasferirsi a Torino, guadagnerebbe di meno rispetto a quanto percepisce in Inghilterra. Martinez vuole approdare alla Juventus e chiudere la carriera alla Vecchia Signora. Adesso però, la dirigenza bianconera dovrà trovare un accordo con l’Aston Villa. La Juventus vorrebbe Martinez a costo zero visto che il portiere non è più giovanissimo. Adesso resta da capire cosa vorrà fare la società inglese e se sarà necessario trovare un accordo.

L’intesa con il giocatore rappresenta senza dubbio un segnale molto positivo per il club torinese. La disponibilità del portiere ad abbassarsi l’ingaggio conferma la sua volontà di vestire la maglia bianconera e di affrontare una nuova sfida in Serie A. Resta però il nodo relativo alle richieste dell’Aston Villa, che potrebbe non essere disposto a lasciar partire facilmente uno dei suoi giocatori più rappresentativi. Le prossime settimane saranno decisive per capire se la Juventus riuscirà a trasformare questa trattativa in un colpo di mercato di assoluto spessore.

Le alternative a Martinez: da Chevalier a Vicario

La Juventus vuole arrivare a Dibu Martinez che è la prima scelta di Spalletti. Ma i bianconeri hanno anche delle alternative come Chevalier o Oblak.

Quest’ultimo però ha un ingaggio praticamente fuori portata. Dunque, in lista resta anche il nome di Vicario.

La dirigenza juventina, infatti, sta valutando diversi profili nel caso in cui l’operazione Martinez dovesse complicarsi. Chevalier è considerato uno dei portieri più quotati del calcio europeo e rappresenterebbe un investimento importante in prospettiva futura. Più difficile invece la pista che porta a Oblak, soprattutto per questioni economiche legate all’elevato stipendio richiesto dal giocatore. Tra le opzioni rimane vivo anche il profilo di Vicario, portiere che conosce bene il campionato italiano e che garantirebbe affidabilità ed esperienza. Tuttavia, al momento, tutte le attenzioni della Juventus restano concentrate su Martinez, il grande obiettivo per la porta della prossima stagione.