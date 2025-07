Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, dopo il West Ham anche l'Everton avrebbe messo gli occhi addosso a Douglas Luiz, mediano brasiliano della Juventus che il club bianconero sarebbe disposto a cedere per 40 milioni di euro.

L'Everton di David Moyes mette nel mirino Douglas Luiz, regista brasiliano in uscita dalla Continassa

La Juventus guarda con crescente ottimismo alla possibilità di cedere Douglas Luiz durante questa sessione di mercato. Dopo una stagione deludente in bianconero, il centrocampista brasiliano è finito sulla lista dei partenti, e nelle ultime ore si sarebbe acceso l'interesse di più club della Premier League.

Se già nella giornata di ieri si era registrato l’inserimento del West Ham tra le pretendenti al cartellino dell’ex Aston Villa, oggi le indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra parlano di un possibile interessamento anche da parte dell’Everton.

Secondo fonti vicine al club britannico, sarebbe proprio il tecnico David Moyes a spingere per l’operazione, convinto che Luiz rappresenti il profilo ideale per aggiungere qualità e visione di gioco in cabina di regia. Per il tecnico scozzese, il brasiliano potrebbe essere l’uomo giusto per alzare il livello del palleggio dei Toffees, alla ricerca di una svolta tecnica per la prossima stagione.

Juventus, una cessione da almeno 40 milioni di euro ma con formule per convincere le pretendenti

In casa Juve, la prospettiva di una vera asta per Douglas Luiz inizia a prendere corpo. I club bianconero, anche per questioni di bilanci, continua a stimare il valore del giocatore attorno ai 40 milioni di euro. Una cifra importante, che la dirigenza juventina sarebbe disposta a incassare anche attraverso formule flessibili, come un prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a una somma prestabilita.

Una soluzione che potrebbe facilitare l’operazione per le pretendenti inglesi, e invitarle a investire in un elemento reduce obiettivamente da una stagione fallimentare. Per la Juventus, la cessione di Luiz rappresenterebbe non solo un incasso significativo, ma anche un’occasione per liberare spazio salariale e rinnovare un centrocampo che Igor Tudor dovrà puntellare con un rinforzo di gamba.

Juventus, il mercato in entrata se uscisse Douglas Luiz

Se il club bianconero riuscisse a piazzare Douglas Luiz, potrebbe poi avere la forza economica di investire in un mediano più funzionale al progetto.

Proprio in merito a questo discorso, nelle scorse ore è uscito il nome di André, mediano muscolare del Wolverhampton che attualmente avrebbe una valutazione di 30 milioni di euro.