Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, sia il Manchester United che il Newcastle starebbero pensando a Randal Kolo Muani, centravanti di proprietà del Psg, che anche la Juventus vorrebbe confermare anche per la prossima stagione.

Juventus, su Kolo Muani possono piombare anche Manchester United e Newcastle

La Juventus starebbe trattando ormai da settimane con il Psg per trattenere a Torino Kolo Muani, centravanti francese che ha vissuto da protagonista gli ultimi 7 mesi con la maglia bianconera. Tra le due società si vivrebbe però una situazione di stallo per la differenza di vedute fra domanda e offerta e in questo apparente blocco dei dialoghi, si vorrebbero inserire due club inglesi, il Manchester United e il Newcastle.

I "Red Devils" sarebbero alla ricerca di un nuovo centravanti da regalare ad Amorim mentre i Megpis potrebbero dover presto sostituire Isak, centravanti svedese finito nel mirino dell'Al-Hilal di Simone Inzaghi. Ecco perché entrambe le compagini britanniche rappresenterebbero delle potenziali rivali alla corsa per acquisire Kolo Muani e viste le capacità economiche delle candidate, per la Juventus potrebbe non essere semplice rientrare in corsa per il transalpino. Ovviamente il lavoro impostato prima da Giuntoli e poi portato avanti da Comolli con il Psg darebbe un vantaggio oggettivo rispetto alle avversarie alla Vecchia Signora, ma se il club piemontese non riuscisse ad accontentare i parigini, quanto meno sulla formula della trattativa per Kolo Muani, allora le cose potrebbero nuovamente cambiare.

Juve e il nodo del prestito con diritto di riscatto

La Juventus, nei dialoghi col PSG, avrebbe messo sul tavolo un'offerta chiara per Kolo Muani: prestito per un'altra stagione e diritto di riscatto fissato al termine dell'annata calcistica 2025/26. Qui inizierebbero i problemi: la società parigina infatti avrebbe la volontà di chiudere una volta per tutte il proprio rapporto con il centravanti transalpino e per questo esigerebbe un obbligo di riscatto fissato a una cifra molto vicina ai 50 milioni di euro. Una somma che la Juventus non vorrebbe bloccare già da questa sessione di mercato e che renderebbe la trattativa per Kolo Muani particolarmente complessa.

Juventus, le alternative per l'attacco sono sempre di meno

Il dg della Juventus Damien Comolli ha comunque delle alternative in mente qualora Kolo Muani non restasse ma alcuni di questi starebbero lentamente svanendo. Uno dei nomi maggiormente accostati alla Juve è quello di Victor Osimhen, centravanti nigeriano sempre più vicino a passare nel Galatasaray per la cifra monstre di 75 milioni di euro. Discorso molto simile varrebbe per Gyogeres, bomber dello Sporting Lisbona diretto verso Londra e più nello specifico all'Arsenal.