L’estate del calcio italiano potrebbe trasformarsi in una vera e propria rivoluzione societaria per diversi big club di Serie A. Juventus, Milan e Roma starebbero infatti vivendo settimane di profonde riflessioni interne, con dirigenti, amministratori delegati e direttori sportivi finiti al centro di valutazioni sempre più pesanti da parte delle rispettive proprietà. Il malcontento per risultati considerati inferiori alle aspettative avrebbe accelerato processi di cambiamento già avviati da tempo, aprendo scenari inattesi ai vertici di alcune delle società più importanti del campionato.

Juventus e Milan, dirigenti in bilico

Alla Juventus, il nome più discusso sarebbe quello di Damien Comolli. Secondo quanto filtra, John Elkann sarebbe stato incalzato da Luciano Spalletti a sollevare dall’incarico l’attuale amministratore delegato bianconero. Un vero e proprio aut aut quello posto dal tecnico toscano, che avrebbe fatto capire alla proprietà di non essere disposto a proseguire il proprio percorso a Torino qualora il dirigente francese dovesse restare al proprio posto.

Una situazione delicata che confermerebbe il clima di forte tensione vissuto alla Continassa dopo una stagione al di sotto delle aspettative e con il concreto rischio di fallire la qualificazione alla prossima Champions League.

Elkann starebbe quindi valutando una nuova ristrutturazione societaria per provare a rilanciare il progetto bianconero.

Anche il Milan, però, potrebbe presto cambiare volto ai propri vertici. Giorgio Furlani è da tempo finito nel mirino della tifoseria rossonera, che nelle ultime settimane ha manifestato pubblicamente il proprio dissenso attraverso cori e striscioni contestatori. La gara interna contro il Cagliari potrebbe così trasformarsi nell’ultima apparizione del dirigente nel ruolo di amministratore delegato del club lombardo.

Secondo le indiscrezioni, Gerry Cardinale starebbe già valutando possibili sostituti e tra i nomi monitorati ci sarebbero due profili di grande esperienza come Adriano Galliani e Giovanni Carnevali.

Anche la Roma cambia: Massara verso l’addio

Movimenti importanti si registrano anche nella Capitale. Alla Roma, infatti, Frederic Massara sarebbe sempre più vicino all’addio. Il direttore sportivo giallorosso, arrivato dopo l’esperienza negativa al Nizza, rischierebbe concretamente di lasciare il club nell’ambito della profonda ristrutturazione societaria voluta da Gian Piero Gasperini e Ryan Friedkin.

L’idea della proprietà sarebbe quella di ridisegnare completamente l’area sportiva dopo una stagione vissuta tra alti e bassi. E proprio Massara potrebbe seguire Claudio Ranieri tra le figure destinate a uscire dal nuovo assetto organizzativo di Trigoria.

Per la sua successione sarebbero attualmente in corsa due profili molto apprezzati: Tony D’Amico dell’Atalanta e Fabio Paratici della Fiorentina. Due dirigenti con caratteristiche differenti ma entrambi ritenuti in grado di guidare una nuova fase tecnica della Roma.