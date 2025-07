Il giornalista sportivo Alfredo Pedullà ha parlato su YouTube della trattativa fra l'Inter e l'Atalanta per Ademola Lookman. Secondo Pedullà, il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta vorrebbe evitare un dialogo lungo ed estenuante come quello tra la Dea e la Juventus nella scorsa stagione per Teun Koopmeiners, perciò avrebbe fissato una deadline di circa dieci giorni per chiudere l’operazione.

Pedullà è sicuro: 'All'Inter, con Lookman, non vogliono vivere un altro caso Koopmeiners'

"All'Inter hanno le idee molto chiare e l'obiettivo è quello di acquisire sia Lookman che Leoni", così ha esordito Alfredo Pedullà nel suo ultimo video su YouTube.

Il giornalista ha proseguito: "Partendo con l'esterno, bisogna sottolineare una cosa: la società nerazzurra non intende vivere un altro caso alla Koopmeiners, un tormentone estivo che colpì la Juventus. Marotta vuole evitarlo e ha memorizzato quello che pensa l'Atalanta rispetto a quanto è stato comunicato all'Inter e all'entourage dell'attaccante. Lo staff di Lookman è convinto di poter essere liberato per un'offerta da 40 milioni di euro, mentre Percassi non è di questa idea. Quindi, alla Pinetina si lavora a delle cessioni, ma, in ogni caso, la Beneamata resterà sulla valutazione di 40 milioni. Si lavorerà su questa traccia per 10 giorni, non di più".

Pedullà ha proseguito: "Non sarà un tormentone, anche perché qui siamo partiti dopo e siamo già arrivati quasi a fine luglio.

Al netto dei nomi, che io rispetto e che gli altri hanno fatto sugli obiettivi dell'Inter, dico che la società lombarda ha tre nomi sulla lista per l'attacco. Lookman per distacco, poi seguono a distanza siderale Nico González e Openda. Sono i tre profili che l’Inter ha individuato. Poi è chiaro che sfrutteranno questi giorni, anche il weekend, per lavorare sul nigeriano e poi l'Inter si concentrerà su Leoni".

Proprio sul difensore, il giornalista ha chiosato: "Leoni per l'Inter è una priorità, è un investimento che si può fare. Come? Inserendo nella trattativa il profilo di Sebastiano Esposito e abbassando le pretese economiche del Parma a circa 25 milioni di euro complessivi".

I tifosi rispondono a Pedullà: 'Lookman come Koopmeiners, tutti quelli andati via da Bergamo sono stati dei mediocri'

Le parole di Pedullà hanno acceso la discussione sul web e tra i suoi follower: "Lookman sarà un altro Koop... tutti quelli andati via dall'Atalanta, in epoca Gasperini, sembravano fenomeni e sono risultati deludenti, lui non sarà diverso", scrive un utente su YouTube. Un altro poi aggiunge: "Alfredo ma perché l'Atalanta dovrebbe regalarlo all'Inter a 40 quando a tutte le altre squadre ne ha chiesti 60?".