Nelle scorse ore il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato sul proprio canale Youtube della Juventus, sottolineando come il club bianconero avrebbe bisogno di un direttore sportivo di assoluto livello per risolvere alcuni casi particolarmente spinosi lasciati dai precedenti ds.

Juventus, Pedullà è certo: 'Al club bianconero servirebbe un direttore sportivo di livello come Sartori'

"Alla Juventus servirebbe un ds come Sartori" cosi ha esordito Alfredo Pedullà nel suo ultimo video pubblicato su Youtube. Il giornalista ha poi sottolineato: "Entriamo in una settimana calda nel quale il filo diretto fra Torino e Lisbona sarà bollente.

Perché Conceicao e Alberto Costa sono collegati e il club bianconero vuole chiudere prima la trattativa per l'esterno entro domani, in quanto dal giorno successivo il classe 2002 costerà 45 milioni di euro e poi massimizzare con la cessione del fluidificante. Ecco perché dico che la Juventus avrebbe bisogno di un direttore sportivo estremamente competente, con tutto il rispetto per chiunque arriverà alla Continassa. Uno capace di prendere un calciatore a 7 milioni e rivenderlo a 35 come ha fatto il Bologna con Beukema. Una grande plusvalenza, mentre in casa Juventus si sta cercando di non fare minusvalenza".

Pedullà ha proseguito: "Alla Juve servirebbe un profilo capace di piazzare Nico Gonzalez, richiesto solo un anno fa da Thiago Motta con grande determinazione.

Una scelta che la società fece per accontentare il proprio tecnico nonostante ci fosse una perturbazione che avrebbe portato poi ad un mezzo disastro economico in casa bianconera. Una scelta molto simile a quella che vide il ritorno di Paul Pogba e che lasciò molti di noi perplessi. Ora siamo qui a domandarci come mai certi acquisti sono stati fatti, chi riuscirà a cedere certi elementi e quanti soldi effettivamente incasserà la vecchia signora. Perché poi quando un ds fa delle scelte ma poi viene sollevato dall'incarico, i suoi affari o i suoi eventuali errori li deve gestire quello che arriva dopo. Ecco perché insisto che la Juve avrebbe bisogno di una figura di altissimo livello in quel settore".

Juve, i tifosi rispondono a Pedullà: 'Paghiamo sempre gli errori del passato'

Le parole di Pedullà hanno acceso la discussione sul web: "E' sempre meglio sapere acquistare, perché in futuro non ti ritroveresti col bisogno di cedere con l'acqua alla gola come invece ora è costretta a fare la Juve. Certo è, che devi sapere anche cedere a causa della pesante eredità lasciata da chi ha sbagliato gli acquisti in passato e non solo l'anno scorso" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Alfredo hai perfettamente ragione e purtroppo si devono sempre riparare gli errori del passato, almeno per la Juve".