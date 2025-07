Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista esperto di calciomercato Nicolò Schira, la Juventus sarebbe disposta a cedere Dusan Vlahovic per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Stando a quanto detto da Schira inoltre, il centravanti serbo avrebbe aperto ad un eventuale passaggio solo al Milan, escludendo di conseguenza mete esotiche come l'Al-Hilal o il Fenerbahce.

Schira: 'Se oggi portano 20 milioni ai bianconeri per Vlahovic, lo vendono subito'

"Oggi la Juve a 20 milioni Vlahovic lo impacchetta e lo saluta", queste sono le parole usate da Nicolò Schira sul proprio canale Youtube.

Il giornalista è poi sceso nel dettaglio della notizia dicendo: "Il problema vero è che il serbo non vuole andare in Arabia. Dopo aver detto no al Fenerbahce ha detto "No, grazie" anche all'Al-Hilal. La Juve è in difficoltà perché comunque Vlahovic è fuori dal progetto e l'unica società alla quale il centravanti strizza l'occhio e alla quale ha dato apertura al trasferimento è il Milan. I rossoneri allo stesso tempo non possono assolutamente dargli i soldi che lui guadagna alla Juve, vale a dire 12 milioni, ma gli può dare massimo 7 milioni a stagione per 5 anni, che poi è lo stipendio di Rafa Leao".

Schira ha proseguito: "Quindi che potrebbe accadere? La situazione è abbastanza complessa, nel senso che l'agente di Vlahovic Darko Ristic ha bussato alla Juve dicendogli "Non siamo più nei piani, volete mandarci via?

Va bene, decidiamo noi dove andare, quindi no Arabia e no Turchia e in più vogliamo anche una buona uscita". Quanto starebbe chiedendo l'entourage del calciatore? 10 milioni per togliere il disturbo. A quel punto, se si fanno dei calcoli, 10 milioni più 7 che gli garantirebbe il Milan spalmati per 5 anni diventerebbe quasi uno stipendio da 9 milioni a stagione, un'offerta più che allettante per lui".

Il giornalista ha concluso su questo argomento dicendo: "Vlahovic resta comunque un attaccante di 25 anni, con 100 gol in carriera. È vero, ha uno stipendio alto, ma rappresenta comunque una bella occasione, un affare per tanti club. Perciò occhio alla Premier, che potrebbe venire fuori nei prossimi giorni.

Detto ciò, in questo momento Vlahovic sembra abbastanza intrigato dall'ipotesi Milan".

I tifosi bianconeri contro Vlahovic: 'Che resti in tribuna a vedere le partite tutto l'anno'

Le parole di Schira su Vlahovic hanno scatenato i tifosi della Juventus sul web: "Vlahovic in next-gen! Ma stiamo scherzando? Dopo quattro anni di niente, strapagati, si permette anche di fare tutte queste manfrine. Spero la Juve non ceda ai ricatti, anche a costo di perdere dei soldi", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Purtroppo non succederà per mille ragioni ma sogno una Juve dal pugno di ferro con Vlahovic. Fuori rosa, se vuole allenarsi lo faccia pure da solo al campo B, a vedere ogni singola partita dalla tribuna".