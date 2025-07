La Juventus continua la ricerca di un nuovo attaccante. L'acquisto di Jonathan David è solo un tassello, Tudor vuole un altro centravanti e Comolli si sta muovendo per accontentare il tecnico, incontrando però alcune difficoltà. Per Kolo Muani il PSG non sembra volere fare sconti, inoltre c'è ancora da risolvere il nodo Vlahovic con il serbo che sarebbe seguito da Milan, Barcellona e Manchester United, tutte interessate ma in attesa di capire come i dirigenti bianconeri affronteranno la problematica relativa all'ultimo anno di contratto.

Secondo la stampa inglese, la Juve nel mentre avrebbe iniziato a guardarsi intorno, iniziando a monitorare con interesse Marcus Rashford.

Al centravanti inglese sarebbe fortemente interessato anche il Barcellona.

La Juventus punta forte su Marcus Rashford

Rashford avrebbe scalato posizioni nelle ultime settimane, finendo in cima alla lista dei desideri della Juventus. Per il Manchester United l'attaccante è un esubero, Amorim non lo ha preso in considerazione la scorsa stagione, tanto da mandarlo in prestito all'Aston Villa negli ultimi mesi dell'annata, e non ha cambiato idea per la prossima. L'inglese è così un caso da risolvere per i Red Devils, ha uno stipendio alto di cui il club di Manchester vorrebbe liberarsi il prima possibile, e lo stesso calciatore ha tutte le intenzioni di cambiare aria.

La Juve e il Manchester United sono in ottimi rapporti e attualmente sono in trattativa per Sancho, altro calciatore che non rientra nel progetto futuro del club britannico.

È quindi possibile che i discorsi possano virare anche su Rashford, con i Red Devils che vorrebbero monetizzare ma sono consapevoli che farlo oggi sarebbe molto difficile e così potrebbero aprire anche al prestito. La soluzione potrebbe essere gradita a Torino, la stessa formula è stata offerta al PSG per trattenere Kolo Muani, senza però trovare intesa con il club parigino.

Juventus-Barcellona, sfida per Rashford

Strada spianata quindi? Non del tutto perché tra Rashford e la Juventus, c'è il Barcellona. Il club blaugrana sta cercando un attaccante e, fallito l'assalto a Nico Williams dell'Athletic Bilabo, è partito alla carica per l'inglese. I blaugrana avrebbero iniziato la trattativa su spinta del tecnico Hansi Flick che crede nelle qualità del ragazzo.

L'inserimento della Juve potrebbe convincere gli spagnoli ad accelerare per l'attaccante cercando di anticipare la concorrenza.

Nelle ultime ore i media hanno indicato un altro possibile fronte di mercato che coinvolge sia i bianconeri che i catalani, quello di Dusan Vlahovic. Nella lista di Deco sarebbe finito anche il serbo, ma solo nel caso in cui rescindesse il suo contratto con la Juve. Niente da fare invece per Yildiz, altro giocatore che piace e non poco al club Campione di Spagna, il turco è centrale nella nuova squadra di Tudor e la società è pronta a offrirgli un nuovo contratto fino al 2030.