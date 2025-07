La Juventus continua a muoversi con decisione sul mercato e non intende mollare la presa per Jadon Sancho. L’esterno inglese, rientrato a Manchester dopo il prestito al Borussia Dortmund, è da settimane nel mirino del club bianconero, che ora sembra voler imprimere un’accelerazione decisiva alla trattativa. A confermare le ultime novità è stato il giornalista Gianluca Di Marzio, che tramite il proprio profilo Instagram ha rivelato l’avvenuto contatto tra le due società: “Nella giornata di oggi (12 luglio, ndr) c’è stato un nuovo contatto tra la Juventus e il Manchester United per Sancho”.

Trattativa avanti ad oltranza

Non si tratta del primo dialogo tra le parti, che si confrontano da diversi giorni, ma il club torinese avrebbe deciso di alzare il pressing per anticipare eventuali concorrenti e chiudere il colpo quanto prima. Secondo quanto riportato dal noto giornalista, la Juventus avrebbe messo sul piatto un’offerta da 10 milioni di euro più bonus per cercare di convincere i Red Devils a lasciar partire il classe 2000: “I bianconeri arrivano a 10 milioni più bonus per il cartellino dell’esterno d’attacco inglese. I due club sono in contatto per cercare l’intesa”. L’offerta, nel dettaglio, prevede anche 5 milioni di bonus, sui quali resta da chiarire la facilità o meno nel raggiungerli.

La formula, però, potrebbe essere anche quella del prestito con obbligo di riscatto, o un trasferimento a titolo definitivo con pagamento dilazionato. In ogni caso, la Juve sembra determinata a voler portare l’inglese a Torino per dare una nuova arma offensiva a Igor Tudor. Sancho non è alternativo a Conceicao ma la speranza dei bianconeri è quella di averli entrambi in rosa per la stagione 2025/2026, in modo da avere una trequarti duttile e di qualità.

Nel frattempo, non si ferma il lavoro della dirigenza per rinforzare anche il centrocampo. Dopo la rivoluzione nella scorsa stagione del centrocampo, adesso i bianconeri valutano altri profili di spessore per completare il reparto. Tra i nomi al vaglio ci sono quelli di Granit Xhaka, Yves Bissouma e Andrè del Wolverhampton.

Il brasiliano, però, rappresenta al momento l’opzione più complicata a causa dei costi elevati: il club inglese chiede infatti oltre 30 milioni di euro per lasciarlo partire.

Per far spazio a un nuovo innesto, la Juventus sta valutando la cessione di Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano, arrivato un anno fa a Torino, potrebbe già salutare per motivi tattici, liberando così un posto per un mediano con caratteristiche diverse. L’idea, infatti, è quella di puntare su un giocatore di rottura, fisicamente imponente e capace di fare da diga davanti alla difesa, garantendo equilibrio e intensità.