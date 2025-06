La Juventus continua a lavorare sul mercato per rinforzare la propria difesa in vista della prossima stagione. Secondo quanto rivelato da Claudio Raimondi a Sportmediaset, il nome che stuzzica maggiormente la dirigenza bianconera è quello di Leonardo Balerdi, centrale argentino classe 1999 attualmente in forza al Marsiglia. Il difensore piace moltissimo a Igor Tudor, che lo ha già allenato durante la sua esperienza sulla panchina del club francese e che sarebbe felice di ritrovarlo a Torino per completare il reparto arretrato con un giocatore dalle caratteristiche ideali per il suo sistema di gioco.

Intanto il Marsiglia avrebbe un interesse anche per Nico Gonzalez.

Balerdi nome in cima la lista per rinforzare la difesa

La Juventus ha avviato i primi contatti con il Marsiglia e, per cercare di abbassare le pretese economiche dei francesi, sta valutando di inserire nella trattativa i cartellini di Samuel Mbangula e Timothy Weah, entrambi in uscita dal club bianconero dopo il mancato trasferimento al Nottingham Forest.

Sia il belga sia l’americano non rientrano più nei piani tecnici della Juventus e potrebbero rappresentare delle contropartite gradite al Marsiglia, che cerca rinforzi offensivi e alternative sugli esterni.

Tuttavia, secondo quanto trapela, il club francese avrebbe manifestato un interesse anche per Nico Gonzalez, il talento argentino acquistato dalla Juventus solo un anno fa e reduce da una stagione altalenante.

Nonostante le richieste del Marsiglia, la Juve non sembrerebbe intenzionata a privarsi di Gonzalez, considerato un elemento importante.

Comolli visionerà Wesley

Parallelamente alla pista Balerdi, la Juventus monitora con grande attenzione Wesley, terzino destro classe 2003 del Flamengo. Il giovane brasiliano è reduce da ottime prestazioni nel campionato carioca e si sta mettendo in mostra anche a livello internazionale. Questa sera, 29 giugno, il direttore generale dei bianconeri, Damien Comolli, sarà presente in tribuna a Miami per assistere alla sfida tra Flamengo e la formazione tedesca valida per gli ottavi di finale del Mondiale per club: un’occasione importante per osservare dal vivo Wesley e valutare un suo eventuale acquisto.

Il Flamengo, però, non ha alcuna intenzione di svendere il suo gioiello: la richiesta per Wesley si aggira intorno ai 30 milioni di euro, una cifra significativa che la Juventus potrebbe provare a ridurre inserendo bonus o dilazioni di pagamento. Il giocatore piace per la sua velocità, la capacità di spinta sulla fascia e la duttilità tattica che gli permette di giocare sia come terzino che come esterno a tutta fascia, caratteristiche ideali per il 3-4-2-1 di Tudor.