Secondo quanto riferito da Luca Gramellini su Youtube, la Juventus dovrebbe prendere in considerazione la permanenza di Fabio Miretti, centrocampista bianconero classe 2003 tornato alla Continassa dopo una stagione in prestito al Genoa.

Gramellini: 'Perchè vendere Miretti a 10 milioni quando Leoni ne vale 30?'

L'opinionista Luca Gramellini ha parlato su Youtube della Juventus, rilanciando un nome già presente nella rosa dei bianconeri: "Miretti, che la Juve tra l'altro ha mandato in prestito al Genoa, credo abbia dimostrato di poter assolutamente giocare in Serie A con una personalità diversa da quella che aveva manifestato negli anni difficili della Juve.

Perché il mediano, per quello che sostengo da tempo, della Next Gen era quello più pronto, poi a Torino ha attraversato mille vicissitudini e problematiche. Troppe per un ragazzo che non aveva evidentemente ancora le spalle larghe per sopportarle. La sua crescita ha quindi finito per arrestarsi ma da quello che ho visto a Genoa, è ricominciata. Quindi la domanda è: 'Perché dobbiamo andare a spendere tutti quei soldi per giocatori che sono già arrivati quando avremmo un giocatore che messo nel giusto ruolo può essere utile alla causa bianconera?".

Gramellini ha poi aggiunto: "Ovviamente non voglio dire che Miretti sarebbe il salvatore della patria ma se lo vogliono proprio vendere bisogna fare anche un'altra considerazione.

Perché ci dicono che il suo cartellino, dopo 80 presenze in Serie A, vale 10 massimo 12 milioni di euro mentre quello di Giovanni Leoni, che ha giocato mezza stagione, ne vale 30. Perché Balestra dell'Atalanta, che fondamentalmente non ha neanche messo piede in Serie A, ne varrebbe 25? E poi mi debbo subire e sopportare tutta la dietrologia sulla questione delle plusvalenze e mi devo sorbire i tifosi delle altre squadre che ci insultano. Attenzione, perché nel concetto di sistema plusvalenze contestato alla Juve, ci sono calciatori che sono stati rivenduti a prezzi abnormi rispetto a quelli a cui li aveva ceduti la formazione bianconera. Questo perché evidentemente c'era un valore in quegli elementi".

Juventus, i tifosi rispondono a Gramellini: 'Spero che le voci sulle valutazioni di Miretti non siano verosimili'

Le parole di Gramellini hanno catturato l'attenzione di tantissimi tifosi sul web: "Perfettamente d'accordo con tutte le tue considerazioni caro Luca, soprattutto in relazione al nostro Miretti. Aggiungo il mio disappunto per lo spreco fatto lo scorso anno, colpevolmente dalla società, di un patrimonio umano e tecnico enorme costruito in anni di lavoro virtuoso da dirigenti capaci" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge. "Spero che le voci sulle valutazioni dei vari Mbangula, Miretti e Weah non siano verosimili. Altrimenti ciò significherebbe che siamo ancora in alto mare e che Comolli sarebbe totalmente inadeguato".