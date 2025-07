La rottura tra la Juventus e Dusan Vlahovic è totale, il giocatore punta i piedi, prende in esame la possibilità di rimanere fino al termine della scadenza del contratto fissata fino al 2026 e nel frattempo si muove per capire quale sarà il suo futuro. I bianconeri dal canto loro non possono permettersi di perdere il giocatore a zero, pagando tra l'altro per dodici mesi 12 milioni di euro di stipendio. Il braccio di ferro continua, Comolli nelle prossime settimane vorrebbe incontrare il ragazzo per capire come smuovere la situazione, sperando in un'offerta concreta da parte dei club interessati che oggi sarebbero: Milan, Manchester United e Barcellona.

Dove giocherà Vlahovic? Il rebus blocca la Juventus

L'addio di Vlahovic è il punto fondamentale per sbloccare il mercato in entrata. L'addio a uno stipendio così pensate libererebbe spazio salariale e il tesoretto per il cartellino darebbe più margine di manovra per i prossimi acquisti. Sul secondo punto però c'è un problema, tra i corteggiatori solo il Manchester United sarebbe pronto ad andare all'assalto subito pagando anche una cifra per il trasferimento alla Juve. I rapporti tra i due club sono ottimi, lo dimostra l'operazione Sancho, sempre più vicina alla chiusura, e questo è sempre un buon punto di partenza.

I Red Devils, dopo aver perso Gyokeres, hanno rimesso Vlahovic in cima alla lista dei desideri e potrebbero andare all'assalto magari accontentando, almeno in parte la Juve, che dalla cessione del centravanti vorrebbe incassare una cifra vicina ai 30 milioni.

La strada è aperta, ma decisiva sarà la volontà del giocatore.

Vlahovic tra Milan e Barcellona ma solo a costo zero

E qui entrano in gioco gli altri due club interessati: Milan e Barcellona. Le due società non avrebbero intenzione di pagare il cartellino del giocatore e starebbero spingendo, soprattutto i rossoneri, per convincere Vlahovic a dire addio subito alla Juve spezzando il contratto con un anno di anticipo con una risoluzione immediata. Il piano del club meneghino sarebbe chiaro: quando il serbo si libererà partirà l'assalto con un'offerta che sarebbe da 15 milioni come bonus alla firma e un quadriennale da sei milioni all'anno. Gli ottimi rapporti tra l'attaccante e Allegri sarebbero alla base di questa trattativa.

Sullo sfondo ci sarebbe il Barcellona che va alla ricerca di un colpo offensivo dopo aver visto sfumare l'operazione Williams con l'Athletic Bilbao. I blaugrana, come il Milan, prenderebbe in considerazione il nome di Vlahovic solo nel caso in cui ci fosse l'addio immediato alla Juve con risoluzione del contratto. Per il super colpo estivo Vlahovic non sarebbe però l'unico nome sulla lista di Deco, piace e non poco Lookman dell'Atalanta, mentre il sogno sarebbe Yildiz, che però la Juventus starebbe blindando con il rinnovo di contratto.